В МИД Украины жестко обратились в США и Китай после массированной атаки РФ: какой ультиматум озвучен

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал очередную массированную атаку России на украинские города, отметив, что она состоялась на фоне международных переговоров в Пекине и еще раз подчеркнула глобальный характер угрозы со стороны российского руководства.

Фото: из открытых источников

По словам главы МИД, в момент, когда мировые лидеры обсуждают вопросы стабильности, безопасности и возможных путей к миру, Россия совершила масштабный ракетно-дроновый удар по территории Украины. В ходе атаки были применены сотни беспилотников, а также баллистические и крылатые ракеты, направленные в частности на столицу.

Сибига отметил, что такие действия демонстрируют сознательный выбор Кремля в пользу войны и террора вместо дипломатии и деэскалации. По его мнению, это очередное подтверждение того, что российская политика представляет серьезную угрозу не только Украине, но и международной безопасности в целом.

"Подобные удары во время важных международных саммитов показывают подлинную сущность режима, выбирающего агрессию вместо мира", — подчеркнул министр.

Он также сообщил, что в результате обстрелов в Киеве зафиксированы значительные разрушения жилищной инфраструктуры, погибли и пострадали среди гражданского населения. Кроме столицы, удары пришлись и на другие регионы страны, где также получили повреждения жилые дома и объекты инфраструктуры.

Глава МИД подчеркнул, что, по его убеждению, продолжение войны является осознанной стратегией российского руководства, использующего конфликт для удержания власти внутри страны и усиления своего влияния.

Сибига призвал международное сообщество учитывать эти действия при формировании дальнейшей политики в отношении России, ведь, по его словам, только консолидированное давление способно остановить эскалацию и заставить агрессора отказаться от дальнейших атак.

Портал "Комментарии" уже писал , что залог за бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака могут внести уже сегодня, утверждает нардеп Ярослав Железняк. Он отметил, что средства, вероятно, поступят от разных представителей юридического сообщества.