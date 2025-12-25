У МЗС поставили союзникам жорстку вимогу через звірячий обстріл Путіна на Різдво: деталі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародної спільноти із закликом посилити тиск на Росію та збільшити підтримку оборонних можливостей України після чергових масованих атак РФ, які тривали навіть у Різдвяну ніч. Про це очільник МЗС повідомив у соцмережі X.

Фото: з відкритих джерел

За словами Сибіги, Росія продовжує цілеспрямовані обстріли цивільних об’єктів, що призводить до загибелі та поранень мирних мешканців у різних регіонах країни. Найбільших втрат зазнала Одеса — внаслідок ударів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Також по одному цивільному загинуло у Харківській і Чернігівській областях, а поранених зафіксували у Запорізькій та Сумській областях.

Міністр наголосив, що удари по Одещині мали навмисний характер і були спрямовані проти енергетичної та цивільної інфраструктури. Через це тисячі людей залишилися без електроенергії, водопостачання та опалення під час сильних морозів.

Сибіга підкреслив, що такі атаки не мають жодного військового сенсу і є формою терору проти мирного населення. Він зазначив, що дії Росії підпадають під положення статті II (c) Конвенції про запобігання злочину геноциду 1948 року, яка визначає навмисне створення умов життя, розрахованих на фізичне знищення групи людей.

"Ми закликаємо світ до рішучих дій — посилення тиску на агресора та зміцнення оборонних можливостей України, зокрема протиповітряної оборони", — наголосив глава МЗС.

У ніч на 25 грудня російські війська застосували проти України 131 безпілотник різних типів. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА у 15 різних локаціях. Ворог знову атакував портову й промислову інфраструктуру Одещини, а також продовжив удари по енергетичних об’єктах. Унаслідок цього без світла залишилися споживачі в Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.

Як вже писали "Коментарі", двадцять пунктів так званого "мирного плану", які представив президент України Володимир Зеленський, не відповідають уявленню про справедливе завершення війни. Таку позицію в ексклюзивному коментарі для Главреда висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.