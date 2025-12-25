В МИД поставили союзникам жесткое требование из-за зверских обстрелов Путина на Рождество: детали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к международному сообществу с призывом усилить давление на Россию и увеличить поддержку оборонных возможностей Украины после очередных массированных атак РФ, продолжавшихся даже в Рождественскую ночь. Об этом глава МИД сообщил в соцсети X.

Фото: из открытых источников

По словам Сибиги, Россия продолжает целенаправленные обстрелы гражданских объектов, что приводит к гибели и ранениям мирных жителей в разных регионах страны. Наибольшие потери понесла Одесса — в результате ударов погиб один человек, еще двое получили ранения. Также по одному гражданскому погибло в Харьковской и Черниговской областях, а раненых зафиксировали в Запорожской и Сумской областях.

Министр подчеркнул, что удары по Одесщине носили умышленный характер и были направлены против энергетической и гражданской инфраструктуры. Поэтому тысячи людей остались без электроэнергии, водоснабжения и отопления во время сильных морозов.

Сибига подчеркнул, что такие атаки не имеют никакого военного смысла и являются формой террора против мирного населения. Он отметил, что действия России подпадают под положения статьи II (c) Конвенции о предотвращении преступления геноцида 1948 г., которая определяет умышленное создание условий жизни, рассчитанных на физическое уничтожение группы людей.

"Мы призываем мир к решительным действиям — усиление давления на агрессора и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, противовоздушной обороны", — подчеркнул глава МИД.

В ночь на 25 декабря российские войска применили против Украины 131 беспилотник разных типов. Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА в 15 разных локациях. Враг снова атаковал портовую и промышленную инфраструктуру Одесщины, а также продолжил удары по энергетическим объектам. В результате без света остались потребители в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

Как уже писали "Комментарии", двадцать пунктов так называемого "мирного плана", представленных президентом Украины Владимиром Зеленским, не соответствуют представлению о справедливом завершении войны. Такую позицию в эксклюзивном комментарии Главреду высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.