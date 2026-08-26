У Москві відповіли на пропозицію Зеленського щодо перемир’я

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що не мають інформації про пропозицію президента України Володимира Зеленського припинити удари в Чорному морі. Водночас у Москві фактично одразу відкинули саму ідею можливого перемир’я, наголосивши, що Росія не має наміру погоджуватися на домовленості, які не відповідають її стратегічним вимогам. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко.

Кремль. Фото: з відкритих джерел

За його словами, російській стороні нібито нічого не відомо про конкретну пропозицію Києва щодо припинення атак у Чорному морі. Водночас дипломат поскаржився, що у медіа регулярно з’являються різні ідеї щодо можливого перемир’я.

Проте, за версією Москви, такі ініціативи не наближають завершення війни, оскільки не відповідають головній меті, яку декларує Кремль.

"У медіа вкидаються ідеї щодо перемир’я, але всі вони далекі від тієї мети, якій віддана Росія", — заявив Грушко.

Під цією метою в Москві традиційно мають на увазі встановлення так званого "міцного миру" із "обов’язковим усуненням першопричин конфлікту". Саме це формулювання Кремль регулярно використовує для обґрунтування власних максималістських вимог до України та Заходу.

Таким чином, навіть не підтвердивши отримання конкретної пропозиції Зеленського, російська дипломатія дала зрозуміти: припинення окремих ударів або локальне перемир’я саме по собі Москву не влаштовує.

Заява Грушка вкотре демонструє позицію Кремля, який наполягає не просто на припиненні бойових дій, а на досягненні домовленостей на власних умовах. Це суттєво ускладнює перспективи будь-яких переговорів, адже навіть потенційні обмежені домовленості щодо безпеки в Чорному морі можуть бути заблоковані через ширші політичні вимоги Росії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський відповів, чи готова Росія до "зернового" перемир'я.



