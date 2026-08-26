В Москве ответили на предложение Зеленского о перемирии

В Министерстве иностранных дел России заявили, что не располагают информацией о предложении президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары в Черном море. В то же время в Москве фактически сразу отвергли саму идею возможного перемирия, отметив, что Россия не намерена соглашаться на договоренности, не отвечающие ее стратегическим требованиям. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Кремль. Фото: из открытых источников

По его словам, российской стороне вроде бы ничего не известно о конкретном предложении Киева о прекращении атак в Черном море. В то же время дипломат посетовал, что у медиа регулярно появляются разные идеи о возможном перемирии.

Однако, по версии Москвы, такие инициативы не приближают завершение войны, поскольку не отвечают главной цели, декларируемой Кремлем.

"В медиа вбрасываются идеи о перемирии, но все они далеки от той цели, которой отдана Россия", — заявил Грушко.

Под этой целью в Москве традиционно подразумевают установление так называемого "крепкого мира" с "обязательным устранением первопричин конфликта". Именно эту формулировку Кремль регулярно использует для обоснования максималистских требований к Украине и Западу.

Таким образом, даже не подтвердив получения конкретного предложения Зеленского, российская дипломатия дала понять: прекращение отдельных ударов или локальное перемирие само по себе Москву не устраивает.

Заявление Грушка в очередной раз демонстрирует позицию Кремля, настаивающего не просто на прекращении боевых действий, а на достижении договоренностей на собственных условиях. Это существенно усложняет перспективы любых переговоров, ведь даже потенциальные ограниченные договоренности по безопасности в Черном море могут быть заблокированы из-за более широких политических требований России.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский ответил, готова ли Россия к "зерновому" перемирию.



