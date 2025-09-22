У Москві лунають вибухи: у аеропортах РФ припинили вильоти

Російські ЗМІ повідомляють про вибухи у Москві. Зазначається, що нібито жителі повідомляють про серію гучних хлопків у центрі та на південному заході міста. Частина рейсів на Москву розгортається.

Москва. Фото портал "Коментарі"

Таку інформацію повідомляє російське видання Мash.

Також російські ЗМІ повідомили, що ППО Міноборони відбиває атаку безпілотників на Москву. Видання “РИА Новости” з посиланням на інформацію мера Москви Сергія Собяніна повідомляє, що на місцях працюють усі екстрені служби.

Зазначається, що силами ППО Міноборони знищено сім безпілотників, які атакували Москву.

За попередньою інформацією, як пишуть російські ЗМІ, пошкоджень немає, екстрені служби працюють на місцях.

Також є інформація про обмеження в аеропортах. У московських аеропортах знову припинено вильоти. Вже затримуються 9 рейсів у Шереметьєво, 6 – у Внуково та 3 – у Домодєдово. Причина — атака безпілотників.

За даними Росавіації, тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден також запроваджено в аеропорту Ярославля.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, російські війська поновили обстріли енергооб'єктів — до того ж змінюється тактика самих ударів. До підготовки обстрілів активно залучають агентів.

У Службі безпеки України повідомили, що викрили чергового російського агента. Він коригував комбіновані атаки окупантів по Кривому Рогу та по Кіровоградській області. Зазначається, що ворог готував удар по енергооб’єктах, і щоб зробити це “в обхід” української ППО, агент мав виявити її локації. Ворожим агентом виявився 39-річний мешканець Криворізького району. Він сам шукав “виходи” на російських спецслужбістів через Телеграм-канали. Згодом його завербував співробітник військової контррозвідки ФСБ.