В Москве раздаются взрывы: в аэропортах РФ прекратили вылеты

Российские СМИ сообщают о взрывах в Москве. Отмечается, что якобы жители сообщают о серии громких хлопков в центре и юго-западе города. Часть рейсов в Москву разворачивается.

Москва. Фото портал "Комментарии"

Такую информацию сообщает российское издание Mash.

Также российские СМИ сообщили, что ПВО Минобороны отбивает атаку беспилотников на Москву. Издание "РИА Новости" со ссылкой на информацию мэра Москвы Сергея Собянина сообщает, что на местах работают все экстренные службы.

Отмечается, что силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотников, атаковавших Москву.

По предварительной информации, как пишут российские СМИ, повреждений нет, экстренные службы работают на местах.

Также есть информация об ограничениях в аэропортах. В московских аэропортах снова прекращены вылеты. Уже задерживаются 9 рейсов в Шереметьево, 6 – во Внуково и 3 – в Домодедово. Причина – атака беспилотников.

По данным Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также введены в аэропорт Ярославля.

Напомним: портал "Комментарии" писал, российские войска возобновили обстрелы энергообъектов — к тому же меняется тактика самих ударов. К подготовке обстрелов активно привлекают агентов.

В Службе безопасности Украины сообщили, что разоблачили дежурного российского агента. Он корректировал комбинированные атаки оккупантов по Кривому Рогу и Кировоградской области. Отмечается, что враг готовил удар по энергообъектам, и чтобы сделать это в обход украинского ПВО, агент должен был обнаружить ее локации. Вражеским агентом оказался 39-летний житель Криворожского района. Он сам искал "выходы" на российских спецслужб через Телеграм-каналы. Впоследствии его завербовал сотрудник военной контрразведки ФСБ.