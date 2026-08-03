У Москви є три варіанти, щоб завершити війну: що має відбутися до зими

Говорячи про війну багато хто помилково говорить, що у Росії сьогодні лише два варіанти: перемога або поразка. Насправді є ще третій варіант – заморозка. Причому третій варіант найдешевший: зафіксувати лінію, зберегти армію, перечекати політичні цикли на Заході й повернутися до питання за кілька років з іншої позиції. Якщо ми міряємо успіх самим фактом переговорів, то в певний момент отримаємо саме це: Кремль прийде за стіл не тому, що визнав поразку, а тому, що йому стало вигідно взяти паузу. Виглядатиме це як тріумф дипломатії. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

"Що взагалі здатне зрушити їхні очікування? Не окремі удари й не окремі пакети санкцій, а їхня безперервність. Коли темп просування не відновлюється два квартали поспіль, коли санкційний контур замикається не на нафті взагалі, а на конкретних постачальниках комплектуючих, коли за оцінками аналітиків близько чверті нафтопереробних потужностей уражено, а дизель усередині країни за кілька місяців дорожчає більш ніж на сорок відсотків – тоді горизонт планування починає стискатися. Санкційний закон Грема, який Сенат провів через процедурне голосування 86 проти 12, цінний саме цим: він переводить тиск із режиму разових рішень у режим постійної рамки", – зазначив експерт.

Він продовжує, тут же й межа цієї моделі. Економічний тиск не перетворюється на менше ракет автоматично. Зеленський навів рахунок за тиждень: близько 1900 дронів, майже 1600 керованих авіабомб, 144 ракети, шістнадцять регіонів під ударами – і закликав накрити санкціями ті підприємства, які досі виробляють комплектуючі поза обмеженнями. Між "у них закінчуються гроші" і "у них закінчуються ракети" лежить рік-півтора і дуже нудна робота з ланцюжками постачання. Хто чекає прямої залежності, розчарується.

Експерт зауважує, є ще один важливий момент, коли наступного разу зайде мова про зрив переговорів. Наприкінці липня Зеленський сформулював розклад коротко: Трамп хоче, європейці хочуть, Путін не хоче, а Україна щодня пропонує зупинити вогонь бодай тимчасово, щоб дати дипломатам вікно. Це не риторична фігура, а фіксація авторства відмови – вона визначає, кого треба переконувати і на кого лягає ціна затягування. Що з цього Україні. Готовність Кремля до розмови – не погода, яку залишається чекати. Це похідна від трьох речей, які можна виміряти до кінця року: чи втримається темп російського просування на нинішньому рівні або нижче, чи дійде санкційний закон до підпису й накриє виробників комплектуючих, і чи вистачить нам людей, грошей та перехоплювачів, щоб дотягнути до листопада без провалів.

"Якщо складеться все три, Москва підійде до зими без жодної точки в календарі, на яку варто чекати. Це і є момент, коли держави починають говорити всерйоз. Якщо ні – переговори теж будуть, тільки на їхніх умовах і в їхньому темпі", – зазначив аналітик.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у США заговорили про шанс на переговори України та Росії: інтригуюча заява Рубіо.



