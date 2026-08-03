У Москвы есть три варианта, чтобы завершить войну: что должно состояться до зимы

Говоря о войне многие ошибочно говорят, что у России сегодня только два варианта: победа или поражение. На самом деле, есть еще третий вариант – заморозка. Причем третий вариант самый дешевый: зафиксировать линию, сохранить армию, переждать политические циклы на Западе и вернуться к вопросу через несколько лет с другой позиции. Если мы меряем успех самим фактом переговоров, то в какой-то момент получим именно это: Кремль придет за стол не потому, что признал поражение, а потому, что ему стало выгодно взять паузу. Выглядит это как триумф дипломатии. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Что вообще способно сдвинуть их ожидания? Не отдельные удары и не отдельные пакеты санкций, а их непрерывность. Когда темп продвижения не восстанавливается два квартала подряд, когда санкционный контур замыкается не на нефти вообще, а на конкретных поставщиках комплектующих, когда, по оценкам аналитиков, около четверти нефтеперерабатывающих мощностей поражено, а дизель внутри страны за несколько месяцев дорожает более чем на сорок процентов – тогда горизонт планирования начинает. Санкционный закон Грэма, который Сенат провел через процедурное голосование 86 против 12, ценен именно этим: он переводит давление из режима разовых решений в режим постоянной рамки", – отметил эксперт.

Он продолжает, здесь же и предел этой модели. Экономическое давление не превращается в меньше ракет автоматически. Зеленский привел счет за неделю: около 1900 дронов, почти 1600 управляемых авиабомб, 144 ракеты, шестнадцать регионов под ударами – и призвал накрыть санкциями те предприятия, которые до сих пор производят комплектующие вне ограничений. Между "у них заканчиваются деньги" и "у них заканчиваются ракеты" лежит год-полтора и очень скучная работа с цепочками поставки. Кто ждет прямой зависимости, разочаруется.

Эксперт отмечает, есть еще один немаловажный момент, когда в следующий раз зайдет речь о срыве переговоров. В конце июля Зеленский сформулировал расписание кратко: Трамп хочет, европейцы хотят, Путин не хочет, а Украина каждый день предлагает остановить огонь хотя бы временно, чтобы дать дипломатам окно. Это не риторическая фигура, а фиксация авторства отказа – она определяет, кого нужно убеждать и на кого ложится цена затяжки. Что с этого Украина. Готовность Кремля к разговору – не погода, которую остается ждать. Это производное от трех вещей, которые можно измерить до конца года: удержится ли темп российского продвижения на нынешнем уровне или ниже, дойдет ли санкционный закон до подписи и накроет производителей комплектующих и хватит ли нам людей, денег и перехватчиков, чтобы дотянуть до ноября без провалов.

"Если сложится все три, Москва подойдет к зиме без всякой точки в календаре, которой стоит ждать. Это и есть момент, когда государства начинают говорить всерьез. Если нет – переговоры тоже будут, только на их условиях и в их темпе", – отметил аналитик.

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