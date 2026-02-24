У Міноборони розкрили особливість останніх ракетних атак РФ: у чому найбільша загроза

Російські збройні сили продовжують атакувати Україну балістичними ракетами, виготовленими наприкінці 2025 року та на початку 2026 року. Про це розповів радник міністра оборони Сергій Бескрестнов Флеш.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, однією з головних проблем для оборони є саме балістичні удари ворога. Нині протидія таким ракетам можлива лише за допомогою системи "Петріот". При цьому "Петріот" має обмежену ефективність, а для ураження однієї цілі іноді витрачається кілька ракет. У контексті затяжної війни це виглядає як постійне протистояння між російським виробництвом ракет і світовою допомогою Україні у постачанні протибалістичних систем. Вся балістика, яка потрапляє на територію України, фактично надходить безпосередньо з заводів, зазначає радник.

Флеш уточнив, що ракети "Іскандер" на 90% складаються з російських комплектуючих і виробляються приблизно по 60 одиниць на місяць. Крім того, ворог використовує й інші види балістичних ракет, зокрема системи С-300 та С-400.

Радник міністра зауважив, що Україна не може розраховувати на безперервні постачання протибалістичних ракет, оскільки глобальні військові ресурси обмежені. Вихід із цієї ситуації комплексний: від участі країни у розробках власних протибалістичних систем і спільних проєктів з союзниками до укриття та захисту ключових об’єктів, як військових, так і цивільних. Будь-які енергетичні підстанції та ТЕЦ повинні бути готові витримувати удари ракет.

Флеш підкреслив, що економічна складова війни також має значення: виробництво балістики дорого обходиться РФ, і обмежені фінансові ресурси противника зменшують їхні можливості у створенні нових ракет. Є й інші плани та ідеї щодо протидії, але їх він не може поки що розкривати.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський вважає, що війна завершиться лише тоді, коли об’єднаний фронт США та європейських союзників змусить Кремль сісти за стіл переговорів і вести реальний діалог. Таку думку він висловив в інтерв’ю німецькому виданню Tagesschau.