logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это самая страшная проблема: украинцев предупредили о новой страшной опасности от РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Это самая страшная проблема: украинцев предупредили о новой страшной опасности от РФ

Ракеты "Искандер" на 90% состоят из российских компонентов и производятся по 60 штук в месяц.

24 февраля 2026, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российские вооруженные силы продолжают атаковать Украину баллистическими ракетами, изготовленными в конце 2025 года и начале 2026 года. Об этом рассказал советник министра обороны Сергей Бескрестнов Флэш.

Это самая страшная проблема: украинцев предупредили о новой страшной опасности от РФ

Фото: из открытых источников

По его словам, одной из главных проблем для обороны именно баллистические удары врага. В настоящее время противодействие таким ракетам возможно только с помощью системы "Петриот". При этом "Петриот" имеет ограниченную эффективность, а для поражения одной цели иногда тратится несколько ракет. В контексте затяжной войны это выглядит как постоянное противостояние между российским производством ракет и мировой помощью в поставках противобаллистических систем. Вся баллистика, попадающая на территорию Украины, фактически поступает непосредственно с заводов, отмечает советник.

Флэш уточнил, что ракеты "Искандер" на 90% состоят из российских комплектующих и производятся примерно по 60 единиц в месяц. Кроме того, враг использует и другие виды баллистических ракет, в частности, системы С-300 и С-400.

Советник министра отметил, что Украина не может рассчитывать на непрерывные поставки противобаллистических ракет, поскольку глобальные военные ресурсы ограничены. Выход из этой ситуации комплексный: от участия страны в разработках собственных противобаллистических систем и совместных проектов с союзниками до укрытия и защиты ключевых объектов, как военных, так и гражданских. Любые энергетические подстанции и ТЭЦ должны быть готовы выдерживать удары ракет.

Флэш подчеркнул, что экономическая составляющая войны также имеет значение: производство баллистики дорого обходится РФ и ограниченные финансовые ресурсы противника уменьшают их возможности в создании новых ракет. Есть и другие планы и идеи по противодействию, но их он не может пока раскрывать.

Президент Украины Владимир Зеленский считает , что война завершится лишь тогда, когда объединенный фронт США и европейских союзников заставит Кремль сесть за стол переговоров и вести реальный диалог. Такое мнение он высказал в интервью немецкому изданию Tagesschau.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости