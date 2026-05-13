Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Міноборони Росії відзвітували про удари по Україні: куди били
У Міноборони Росії відзвітували про удари по Україні: куди били

"У 147 районах": загарбники стверджують про масштабні атаки авіації та ракетних військ на українську інфраструктуру

13 травня 2026, 14:26
Недилько Ксения

Окупаційні війська Російської Федерації продовжують здійснювати масштабні обстріли території України, цілячись у критично важливу та військову інфраструктуру. Про це йдеться у черговому офіційному зведенні Міністерства оборони держави-агресора.

За твердженням російського військового командування, для реалізації комбінованого удару було залучено значний спектр озброєння, включаючи авіацію, ракетні підрозділи, артилерійські розрахунки та дрони-камікадзе. Під ударом, за словами ворога, опинилися логістичні та паливні артерії країни.

"Оперативно-тактичною авіацією, ударними БПЛА, ракетними військами та артилерією угруповань військ ЗС РФ завдано ураження об'єктам енергетичної та транспортної інфраструктури України, що використовуються ЗСУ", — зазначають у Міноборони РФ.

Крім того, загарбники заявляють, що під вогневий вплив потрапила велика кількість локацій у різних куточках країни. Зокрема, у зведенні звітують про руйнування цехів, де виробляли безпілотні апарати, центрів їхнього запуску, а також баз із боєприпасами.

Російська сторона також стверджує, що атакувала "місця збирання, зберігання, запуску БПЛА, склади боєприпасів, а також пункти тимчасової дислокації українських збройних формувань та іноземних найманців у 147 районах".

Нагадаємо, учора окупанти вдарили по подвір’ю в Кривому Розі, де вбили двох людей і важко поранили молоду жінку з 9-місячним немовлям. Також відомо, що після удару ворожих військ по Дніпропетровській області восьмеро людей загинули, ще одинадцять дістали поранень.



