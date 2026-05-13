В Минобороны России отчитались об ударах по Украине: куда били

Оккупационные войска Российской Федерации продолжают осуществлять масштабные обстрелы территории Украины, целясь в критически важную и военную инфраструктуру. Об этом говорится в очередной официальной сводке Министерства обороны государства-агрессора.

По утверждению российского военного командования, для реализации комбинированного удара был задействован значительный спектр вооружения, включая авиацию, ракетные подразделения, артиллерийские расчеты и дроны-камикадзе. Под ударом, по словам вражеского ведомства, оказались логистические и топливные артерии страны.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются ВСУ" , — отмечают в Минобороны РФ.

Кроме того, захватчики заявляют, что под огневое влияние попало большое количество локаций в разных уголках страны. В частности, в сводке отчитываются о разрушении цехов, где производились беспилотные аппараты, центры их запуска, а также базы с боеприпасами.

Российская сторона также утверждает, что атаковала "места сбора, хранения, запуска БПЛА, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах" .

Напомним, вчера оккупанты ударили по двору в Кривом Роге, где убили двух человек и тяжело ранили молодую женщину с 9-месячным младенцем. Также известно, что после удара вражеских войск по Днепропетровской области восемь человек погибли, еще одиннадцать получили ранения.



