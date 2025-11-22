У Миколаєві будують нову систему очистки: що зміниться для міста й чому водогін став одним із найбільших проєктів відновлення

Миколаїв продовжує модернізувати одну з найважливіших своїх інфраструктурних систем — водогін, який має повністю повернути місту доступ до якісної питної води. Як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, роботи тривають одразу на кількох об’єктах і демонструють значну готовність.

Миколаїв отримає справжню питну воду — масштабне оновлення водогону виходить на фінальний етап

У серпні держава завершила будівництво нового магістрального водогону, вперше з часу російського підриву трубопроводу у 2022 році забезпечивши місто стабільною подачею прісної води. Дві нитки водогону протяжністю 134 кілометри збудували трохи більше ніж за пів року. Вартість проєкту вдалося зменшити на 25% завдяки оптимізації технічних рішень, що дозволило спрямувати частину коштів на наступний етап — створення сучасної системи очистки для отримання питної води.

За словами віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби, мета цього етапу — не просто відновити втрачену інфраструктуру, а побудувати нову, стійку та енергоефективну систему, здатну забезпечувати місто безпечної водою незалежно від ситуації в енергомережі чи наслідків атак.

Нині Миколаївський водогін працює безперебійно та подає 120 тисяч кубометрів води на добу для населення і ще 50 тисяч — для зрошення. Це стало можливим завдяки резервному електроживленню, генераторам і частотним перетворювачам, які підтримують стабільну роботу системи.

Паралельно триває будівництво станції попередньої очистки води у Миколаєві. Через непридатність старих споруд новий комплекс зводять повністю з нуля. Проєкт включає сучасні системи фільтрації, дозування реагентів, резервуари очищеної води та оновлену електротехнічну інфраструктуру. Готовність об’єкта становить близько 70%, завершення планується до кінця року.

У Новій Одесі продовжується будівництво станції біологічного та механічного очищення стічних вод. Її запуск має зменшити навантаження на Південний Буг і підвищити екологічну безпеку регіону. Реалізація проєкту наблизилась до 80%.

На одній із ділянок водогону завершується встановлення сонячної електростанції потужністю 1,5 МВт. Це додаткове джерело енергії, яке дозволить системі працювати стабільніше та зменшити залежність від централізованого електропостачання. Готовність об’єкта оцінюється у 90%.

Після завершення всіх робіт Миколаїв отримає повноцінну систему підготовки та подачі питної води, яка відповідатиме санітарним нормам та європейським стандартам якості.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що Україна отримала нову партію технічної допомоги для потреб енергетичного сектору від литовського оператора системи передачі Litgrid.