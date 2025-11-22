В Николаеве строят новую систему очистки: что изменится для города и почему водопровод стал одним из крупнейших проектов восстановления

Николаев продолжает модернизировать одну из важнейших своих инфраструктурных систем – водопровод, который должен полностью вернуть городу доступ к качественной питьевой воде. Как сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, работы продолжаются на нескольких объектах и демонстрируют значительную готовность.

Николаев получит настоящую питьевую воду - масштабное обновление водопровода выходит на финальный этап

В августе государство завершило строительство нового магистрального водопровода, впервые со времени российского подрыва трубопровода в 2022 году снабдив город стабильной подачей пресной воды. Две нити водопровода протяженностью 134 километра построили чуть более полугода. Стоимость проекта удалось снизить на 25% благодаря оптимизации технических решений, что позволило направить часть средств на следующий этап – создание современной системы очистки для получения питьевой воды.

По словам вице-премьера Алексея Кулебы, цель этого этапа — не просто восстановить утраченную инфраструктуру, а построить новую, устойчивую и энергоэффективную систему, способную обеспечивать город безопасной водой независимо от ситуации в энергосети или последствий атак.

Ныне Николаевский водопровод работает бесперебойно и подает 120 тысяч кубометров воды в сутки для населения и еще 50 тысяч для орошения. Это стало возможным благодаря резервному электропитанию, генераторам и частотным преобразователям, поддерживающим стабильную работу системы.

Параллельно идет строительство станции предварительной очистки воды в Николаеве. Из-за непригодности старых построек новый комплекс возводят полностью с нуля. Проект включает в себя современные системы фильтрации, дозировку реагентов, резервуары очищенной воды и обновленную электротехническую инфраструктуру. Готовность объекта составляет около 70%, завершение планируется к концу года.

В Новой Одессе продолжается строительство станции биологической и механической очистки сточных вод. Ее запуск должен снизить нагрузку на Южный Буг и повысить экологическую безопасность региона. Реализация проекта приблизилась к 80%.

На одном из участков водопровода завершается установка солнечной электростанции мощностью 1,5 МВт. Это дополнительный источник энергии, который позволит системе работать более стабильно и уменьшить зависимость от централизованного электроснабжения. Готовность объекта оценивается в 90%.

После завершения всех работ Николаев получит полноценную систему подготовки и подачи питьевой воды, которая будет отвечать санитарным нормам и европейским стандартам качества.

