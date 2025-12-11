logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Львові на Марсовому полі вже немає місця для поховань військових
commentss НОВИНИ Всі новини

У Львові на Марсовому полі вже немає місця для поховань військових

Тепер у Львові обрали інше місце для захоронення військовослужбовців

11 грудня 2025, 10:16
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На Полі почесних поховань Личаківського цвинтаря (Марсове поле) у Львові залишилось менше двох десятків вільних місць. Незабаром місто представить нову ділянку, де ховатимуть воїнів, що віддали життя за Україну. Про це повідомив керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко.

За його словами, локацію напрацьовували спільно з робочою групою з увіковічення пам’яті Героїв національно-визвольної боротьби. До її складу входять ветерани, родини загиблих, архітектори, науковці та інші експерти.

У міській раді наголошують, що всі, хто боронив державу, мають бути вшановані з повагою та гідністю.

Сьогодні відбудеться перше поховання на новому Полі почесних поховань № 87, яке облаштоване на вулиці Пасічній. Це колишня територія Пагорба Слави, яка зараз юридично належить до Личаківського кладовища. У минулому там теж був цвинтар, тобто перешкод щодо захоронень фактично немає.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 9 грудня в м. Ізюм Харківської області провели траурну панахиду за місцевими жителями та військовослужбовцями ЗСУ, яких у 2022 році під час окупації міста збройні формування рф жорстоко вбивали й катували. Тіла загиблих окупанти ховали в лісосмузі поблизу кладовища на вул. Шекспіра. Про це повідомили в Ізюмській МВА.

Після звільнення міста розпочалася тривала й надзвичайно тяжка робота. Протягом трьох років Ізюмська міська територіальна громада разом із експертами, волонтерами та службами проводила ексгумацію, ідентифікацію та перепоховання тіл.                                                   



