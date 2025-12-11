На Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища (Марсово поле) во Львове осталось менее двух десятков свободных мест. Вскоре город представит новый участок, где будут хоронить воинов, отдавших жизнь за Украину. Об этом сообщил управляющий делами исполкома Львовского городского совета Евгений Бойко.

Во Львове на Марсовом поле уже нет места для захоронений военных

По его словам, локацию нарабатывали совместно с рабочей группой по увековечиванию памяти Героев национально-освободительной борьбы. В ее состав входят ветераны, семьи погибших, архитекторы, ученые и другие эксперты.

В городском совете отмечают, что все, кто защищал государство, должны быть уважены с уважением и достоинством.

Сегодня состоится первое захоронение на новом Поле почетных захоронений № 87, которое обустроено на улице Пасечной. Это бывшая территория Холма Славы, которая сейчас юридически принадлежит к Лычаковскому кладбищу. В прошлом там тоже было кладбище, то есть препятствий по захоронениям фактически нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 9 декабря в г. Изюм Харьковской области провели траурную панихиду по местным жителям и военнослужащим ВСУ, которых в 2022 году во время оккупации города вооруженные формирования России жестоко убивали и пытали. Тела погибших оккупанты хоронили в лесополосе вблизи кладбища на ул. Шекспира. Об этом сообщили в Изюмской ГВА.

После освобождения города началась длительная и тяжелейшая работа. В течение трех лет Изюмская городская территориальная громада вместе с экспертами, волонтерами и службами проводило эксгумацию, идентификацию и перезахоронение тел.