У Лукашенка зробили несподівану заяву про українців: це дійсно здивувало

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Кречмаровская Наталия
Українці через повномасштабну війну шукають прихисток здебільшого у європейських країнах. Однак обставини “розкидали українців по світу”.
Кордон. Ілюстративне фото
У Білорусі також заявляють, що в країну приїздять українці. У Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що у червні до країни прибуло близько 8 тис. громадян України.
У відомстві повідомили, що до Білорусі за минулий місяць з української території прибуло 7669 громадян України: через українсько-білоруський кордон – 7, транзитом через Польщу — 6722, через Литву — 873, через Латвію — 67, повідомляє видання “Белта”.
Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що у Лукашенка зробили несподівану заяву — пропонують пускати українців на територію Білорусі для збору грибів та ягід.
У білоруському МЗС повідомили, що білоруською стороною вживаються заходи, спрямовані на організацію сезонної спрощеної перепустки до Республіки Білорусь для мешканців прикордоння українських громадян з метою збирання дикоросів на нашій території. Державний прикордонний комітет Білорусі готовий організувати спрощене перетинання Державного кордону через три ділянки пропуску.
Зазначили що ноту з відповідними пропозиціями передали тимчасовому повіреному у справах України в Республіці Білорусь. У міністерстві наголосили, що це не політичний жест — це раціональна, продиктована життям пропозиція на користь простих людей, які проживають у прикордонні.