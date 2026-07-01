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У Лукашенка зробили несподівану заяву про українців: це дійсно здивувало

В Білорусі підрахували, скільки українців приїхало в країну у 2026 році

1 липня 2026, 18:32
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Кречмаровская Наталия

Українці через повномасштабну війну шукають прихисток здебільшого у європейських країнах. Однак обставини “розкидали українців по світу”. 

У Лукашенка зробили несподівану заяву про українців: це дійсно здивувало

Кордон. Ілюстративне фото

У Білорусі також заявляють, що в країну приїздять українці. У Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що у червні до країни прибуло близько 8 тис. громадян України.

У відомстві повідомили, що до Білорусі за минулий місяць з української території прибуло 7669 громадян України: через українсько-білоруський кордон – 7, транзитом через Польщу — 6722, через Литву — 873, через Латвію — 67, повідомляє видання “Белта”. 

“Всього за 2026 рік до Білорусі в'їхали 44 390 громадян України: через українсько-білоруський кордон — 33, транзитом через Польщу — 39 414, через Литву — 4692, через Латвію — 251”, — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що у Лукашенка зробили несподівану заяву — пропонують пускати українців на територію Білорусі для збору грибів та ягід.

У білоруському МЗС повідомили, що білоруською стороною вживаються заходи, спрямовані на організацію сезонної спрощеної перепустки до Республіки Білорусь для мешканців прикордоння українських громадян з метою збирання дикоросів на нашій території. Державний прикордонний комітет Білорусі готовий організувати спрощене перетинання Державного кордону через три ділянки пропуску.

Зазначили що ноту з відповідними пропозиціями передали тимчасовому повіреному у справах України в Республіці Білорусь. У міністерстві наголосили, що це не політичний жест — це раціональна, продиктована життям пропозиція на користь простих людей, які проживають у прикордонні.




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Джерело: https://belta.by/society/view/okolo-8-tys-grazhdan-ukrainy-pribyli-v-belarus-v-ijune-gpk-789140-2026/
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