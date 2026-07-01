У Лукашенка зробили несподівану заяву про українців: це дійсно здивувало

Українці через повномасштабну війну шукають прихисток здебільшого у європейських країнах. Однак обставини “розкидали українців по світу”.

Кордон. Ілюстративне фото

У Білорусі також заявляють, що в країну приїздять українці. У Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що у червні до країни прибуло близько 8 тис. громадян України.

У відомстві повідомили, що до Білорусі за минулий місяць з української території прибуло 7669 громадян України: через українсько-білоруський кордон – 7, транзитом через Польщу — 6722, через Литву — 873, через Латвію — 67, повідомляє видання “Белта”.

“Всього за 2026 рік до Білорусі в'їхали 44 390 громадян України: через українсько-білоруський кордон — 33, транзитом через Польщу — 39 414, через Литву — 4692, через Латвію — 251”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що у Лукашенка зробили несподівану заяву — пропонують пускати українців на територію Білорусі для збору грибів та ягід.

У білоруському МЗС повідомили, що білоруською стороною вживаються заходи, спрямовані на організацію сезонної спрощеної перепустки до Республіки Білорусь для мешканців прикордоння українських громадян з метою збирання дикоросів на нашій території. Державний прикордонний комітет Білорусі готовий організувати спрощене перетинання Державного кордону через три ділянки пропуску.

Зазначили що ноту з відповідними пропозиціями передали тимчасовому повіреному у справах України в Республіці Білорусь. У міністерстві наголосили, що це не політичний жест — це раціональна, продиктована життям пропозиція на користь простих людей, які проживають у прикордонні.



