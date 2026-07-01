У Лукашенко сделали неожиданное заявление об украинцах: это действительно удивило

Украинцы из-за полномасштабной войны ищут убежища в основном в европейских странах. Однако обстоятельства "разбросали украинцев по миру".

Граница. Иллюстративное фото

В Беларуси также заявляют, что в страну приезжают украинцы. В Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что в июне в страну прибыло около 8 тыс. граждан Украины.

В ведомстве сообщили, что в Беларусь за прошлый месяц с украинской территории прибыло 7669 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 7, транзитом через Польшу — 6722, через Литву — 873, через Латвию — 67, сообщает издание "Белта".

"Всего за 2026 год в Беларусь въехали 44 390 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 33, транзитом через Польшу — 39 414, через Литву — 4692, через Латвию — 251", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что у Лукашенко сделали неожиданное заявление — предлагают пускать украинцев на территорию Беларуси для сбора грибов и ягод.

В белорусском МИДе сообщили, что белорусской стороной принимаются меры, направленные на организацию сезонного упрощенного пропуска в Республику Беларусь для жителей приграничных украинских граждан с целью уборки дикоросов на нашей территории. Государственный пограничный комитет Беларуси готов организовать упрощенное пересечение Государственной границы через три участка пропуска.

Ноту с соответствующими предложениями передали временному поверенному по делам Украины в Республике Беларусь. В министерстве подчеркнули, что это не политический жест – это рациональное, продиктованное жизнью предложение в пользу простых людей, проживающих в приграничных странах.



