Кречмаровская Наталия
Інформація про проблеми з мобілізацією в Україні вийшли за межі країни — в Росії не пропусти такий шанс. Представниця МЗС РФ Марія Захарова “розповіла” про мобілізацію в Україні.
Марія Захарова. Фото з відкритих джерел
Зазначає, що з початку квітня українські ТЦК помітно активізували мобілізаційні заходи та зробили, це, за її словами, насамперед у російськомовних регіонах України: Миколаєві, Харкові та Одесі.
На думку Захарової, гасла нещодавно призначеного міністра оборони України Михайла Федорова про комплексну реформу системи військової мобілізації лише відволікають увагу пересічних українців. Темпи “закабалення”, за її словами, залишаються незмінними.
Не обійшла вона увагою і інформацію про значне збагачення військових українських ТЦК. Зазначають, що доходи зростають у геометричній прогресії. З 2022 року вони збагатилися на 6-8 млрд дол., зазначила вона.
Відмітила вона і те, що діти української еліти перебувають за кордоном.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що планують змінити в мобілізації і як ідеї оцінили в Раді.