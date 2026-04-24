Інформація про проблеми з мобілізацією в Україні вийшли за межі країни — в Росії не пропусти такий шанс. Представниця МЗС РФ Марія Захарова “розповіла” про мобілізацію в Україні.

Зазначає, що з початку квітня українські ТЦК помітно активізували мобілізаційні заходи та зробили, це, за її словами, насамперед у російськомовних регіонах України: Миколаєві, Харкові та Одесі.

“Резонансні епізоди відбулися під час великодніх свят, коли людей відловлювали у розпал богослужіння, скоєння церковних обрядів та прямо на порозі храмів "гнаної режимом" канонічної Української православної церкви”, — наголосила вона.

На думку Захарової, гасла нещодавно призначеного міністра оборони України Михайла Федорова про комплексну реформу системи військової мобілізації лише відволікають увагу пересічних українців. Темпи “закабалення”, за її словами, залишаються незмінними.

Не обійшла вона увагою і інформацію про значне збагачення військових українських ТЦК. Зазначають, що доходи зростають у геометричній прогресії. З 2022 року вони збагатилися на 6-8 млрд дол., зазначила вона.

“Наводяться підрахунки, згідно з якими у разі зниження віку мобілізації та переходу до масового рекрутування жінок "людолови" та їхні покровителі “зароблятимуть” до 5 млрд дол. на рік, тобто у 2-2,5 раза більше. Тобто це ще один прогін грошей. Тільки ці гроші йдуть безпосередньо для того, щоб набирати тих, у кого присутня абсолютно маніакальна жорстокість, необхідна для такого знущання з людей”, — зазначила вона.

Відмітила вона і те, що діти української еліти перебувають за кордоном.

“Ось він “патріотизм” українською. Кажу це не у бік народу України, а про ту ідеологію, яка зараз там навіть не панує, а вирує”, — підсумувала Захарова.

