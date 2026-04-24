logo

BTC/USD

77641

ETH/USD

2322.16

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией У Лаврова снова зашлись в истерике: что разозлило Захарову
commentss НОВОСТИ Все новости

У Лаврова снова зашлись в истерике: что разозлило Захарову

Представитель российского МИД Захарова рассказала о мобилизации в Украине

24 апреля 2026, 23:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Информация о проблемах с мобилизацией в Украине вышла за пределы страны — у России не упусти такой шанс. Представитель МИД РФ Мария Захарова "рассказала" о мобилизации в Украине.

Мария Захарова.

Отмечает, что с начала апреля украинские ТЦК заметно активизировали мобилизационные мероприятия и сделали это, по ее словам, прежде всего в русскоязычных регионах Украины: Николаеве, Харькове и Одессе.

"Резонансные эпизоды произошли во время пасхальных праздников, когда людей отлавливали в разгар богослужения, совершение церковных обрядов и прямо на пороге храмов "гонимой режимом" канонической Украинской православной церкви", — подчеркнула она.

По мнению Захаровой, лозунги недавно назначенного министра обороны Украины Михаила Федорова о комплексной реформе системы военной мобилизации лишь отвлекают рядовых украинцев. Темпы "закабаления", по ее словам, остаются неизменными.

Не обошла она вниманием и информацию о значительном обогащении военных украинских ТЦК. Отмечают, что доходы вырастают в геометрической прогрессии. С 2022 года они обогатились на 6-8 млрд долл., отметила она.

“Приводятся подсчеты, согласно которым в случае снижения возраста мобилизации и перехода к массовому рекрутированию женщин "людоловы" и их покровители будут "зарабатывать" до 5 млрд долл. в год, то есть в 2-2,5 раза больше. То есть, это еще один прогон денег. Только эти деньги идут непосредственно для того, чтобы набирать тех, у кого присутствует абсолютно маниакальная жестокость, необходимая для такого издевательства над людьми”, — отметила она.

Заметила она и то, что дети украинской элиты находятся за границей.

"Вот он "патриотизм" на украинском. Говорю это не в сторону народа Украины, а о той идеологии, которая сейчас там даже не властвует, а бурлит", — подытожила Захарова.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что планируют изменить в мобилизации и как идеи оценили в Раде.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/12760
Теги:

Новости

Все новости