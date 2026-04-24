Кречмаровская Наталия
Информация о проблемах с мобилизацией в Украине вышла за пределы страны — у России не упусти такой шанс. Представитель МИД РФ Мария Захарова "рассказала" о мобилизации в Украине.
Мария Захарова.
Отмечает, что с начала апреля украинские ТЦК заметно активизировали мобилизационные мероприятия и сделали это, по ее словам, прежде всего в русскоязычных регионах Украины: Николаеве, Харькове и Одессе.
По мнению Захаровой, лозунги недавно назначенного министра обороны Украины Михаила Федорова о комплексной реформе системы военной мобилизации лишь отвлекают рядовых украинцев. Темпы "закабаления", по ее словам, остаются неизменными.
Не обошла она вниманием и информацию о значительном обогащении военных украинских ТЦК. Отмечают, что доходы вырастают в геометрической прогрессии. С 2022 года они обогатились на 6-8 млрд долл., отметила она.
Заметила она и то, что дети украинской элиты находятся за границей.
