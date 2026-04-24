Информация о проблемах с мобилизацией в Украине вышла за пределы страны — у России не упусти такой шанс. Представитель МИД РФ Мария Захарова "рассказала" о мобилизации в Украине.

Отмечает, что с начала апреля украинские ТЦК заметно активизировали мобилизационные мероприятия и сделали это, по ее словам, прежде всего в русскоязычных регионах Украины: Николаеве, Харькове и Одессе.

"Резонансные эпизоды произошли во время пасхальных праздников, когда людей отлавливали в разгар богослужения, совершение церковных обрядов и прямо на пороге храмов "гонимой режимом" канонической Украинской православной церкви", — подчеркнула она.

По мнению Захаровой, лозунги недавно назначенного министра обороны Украины Михаила Федорова о комплексной реформе системы военной мобилизации лишь отвлекают рядовых украинцев. Темпы "закабаления", по ее словам, остаются неизменными.

Не обошла она вниманием и информацию о значительном обогащении военных украинских ТЦК. Отмечают, что доходы вырастают в геометрической прогрессии. С 2022 года они обогатились на 6-8 млрд долл., отметила она.

“Приводятся подсчеты, согласно которым в случае снижения возраста мобилизации и перехода к массовому рекрутированию женщин "людоловы" и их покровители будут "зарабатывать" до 5 млрд долл. в год, то есть в 2-2,5 раза больше. То есть, это еще один прогон денег. Только эти деньги идут непосредственно для того, чтобы набирать тех, у кого присутствует абсолютно маниакальная жестокость, необходимая для такого издевательства над людьми”, — отметила она.

Заметила она и то, что дети украинской элиты находятся за границей.

"Вот он "патриотизм" на украинском. Говорю это не в сторону народа Украины, а о той идеологии, которая сейчас там даже не властвует, а бурлит", — подытожила Захарова.

