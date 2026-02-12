logo_ukra

У Лаврова знову вибухнули критикою: що заявили про завершення війни в Україні
НОВИНИ

У Лаврова знову вибухнули критикою: що заявили про завершення війни в Україні

Представниця МЗС РФ Захарова: хто заважає мирним переговорам

12 лютого 2026, 12:58
Автор:
Кречмаровская Наталия

У МЗС РФ вказали, хто, на їхню думку, не дає Києву піти на компроміси у пошуку мирного вирішення ситуації в Україні. При цьому зазначають, що Росія залишається відкритою для рівноправного діалогу. 

У Лаврова знову вибухнули критикою: що заявили про завершення війни в Україні

Сергій Лавров. Фото портал "Коментарі"

За словами офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової — це саме Європейський Союз, пише російське видання “Інтерфакс”. Москва, як підкреслили в російському міністерстві, була і залишається відкритою для рівноправного діалогу з усіма, хто здатний зробити конструктивний внесок у пошук дипломатичного рішення.

“На нинішньому етапі саме Європейський Союз не дає “київському режиму” піти на будь-які компроміси під обіцянку забезпечити все необхідне для бойових дій", — пояснила вона.

У МЗС РФ підкреслили, що поки в Києві не зрозуміють, що усунення першопричин конфлікту — це не поступка Росії, а внесок у довгострокову стабільність і безпеку на європейському континенті, говорити про їхню роль у мирному врегулюванні в якійсь якості не доводиться.

Захарова наголосила, що пропозиція верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас щодо розробки вимог Росії для врегулювання ситуації в Україні, "звичайно, вкотре підтверджує націленість євробюрократії будь-якими способами не допустити припинення конфлікту".

"Але й окрім усього іншого, для того, щоб сидіти за столом (переговорів — ред.), потрібно вміти поводитися", — цитує словами Захарової видання.

У Лаврова заявили, що риторика і позиція Європи "загалом не дозволяють навіть розглядати їх як прийнятні не те що перемовники, а сусіди за столом (переговорів — ред.)".

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, до чого Путін довів Росію війною проти України.




Джерело: https://www.interfax.ru/russia/1072381
