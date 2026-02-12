Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В МИД РФ указали, кто, по их мнению, не дает Киеву пойти на компромиссы по поиску мирного разрешения ситуации в Украине. При этом отмечается, что Россия остается открытой для равноправного диалога.
Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"
По словам официальной представительницы МИД РФ Марии Захаровой – это именно Европейский Союз, пишет российское издание "Интерфакс". Москва, как подчеркнули в российском министерстве, была и остается открытой для равноправного диалога со всеми, кто способен внести конструктивный вклад в поиск дипломатического решения.
В МИД РФ подчеркнули, что пока в Киеве не поймут, что устранение первопричин конфликта – это не уступка России, а вклад в долгосрочную стабильность и безопасность на европейском континенте, говорить об их роли в мирном урегулировании в каком-либо качестве не приходится.
Захарова подчеркнула, что предложение верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас по разработке требований России для урегулирования ситуации в Украине, "конечно, еще раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта".
У Лаврова заявили, что риторика и позиция Европы "в общем не позволяют даже рассматривать их как приемлемые не только переговорщики, а соседи за столом (переговоров — ред.)".
Напомним: портал "Комментарии" писал, до чего Путин доказал Россию войной против Украины.