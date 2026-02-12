В МИД РФ указали, кто, по их мнению, не дает Киеву пойти на компромиссы по поиску мирного разрешения ситуации в Украине. При этом отмечается, что Россия остается открытой для равноправного диалога.

Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"

По словам официальной представительницы МИД РФ Марии Захаровой – это именно Европейский Союз, пишет российское издание "Интерфакс". Москва, как подчеркнули в российском министерстве, была и остается открытой для равноправного диалога со всеми, кто способен внести конструктивный вклад в поиск дипломатического решения.

"На нынешнем этапе именно Европейский Союз не дает "киевскому режиму" пойти на какие-либо компромиссы под обещание обеспечить все необходимое для боевых действий", — пояснила она.

В МИД РФ подчеркнули, что пока в Киеве не поймут, что устранение первопричин конфликта – это не уступка России, а вклад в долгосрочную стабильность и безопасность на европейском континенте, говорить об их роли в мирном урегулировании в каком-либо качестве не приходится.

Захарова подчеркнула, что предложение верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас по разработке требований России для урегулирования ситуации в Украине, "конечно, еще раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта".

"Но и кроме всего прочего, для того чтобы сидеть за столом (переговоров — ред.), нужно уметь вести себя", — цитирует словами Захаровой издание.

У Лаврова заявили, что риторика и позиция Европы "в общем не позволяют даже рассматривать их как приемлемые не только переговорщики, а соседи за столом (переговоров — ред.)".

