Російські політики пильно слідкують не тільки за політичною ситуацією в Україні, а й за рішеннями, які змушена ухвалювати українська влада через російську збройну агресію.

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Представниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова прокоментувала рішення Верховної Ради України щодо евакуації дітей. Вона розповіла, що 2 березня президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий у Верховній Раді ще 10 лютого закон, який дозволяє примусову евакуацію можливі військові дії, повідомляють російські ЗМІ.

“І тепер ви думаєте, ну це нормально ж, так, є таке відчуття, дітей потрібно евакуювати, діти можуть і не розуміти, що відбувається, вони можуть плакати, вередувати. Ні-ні, тут про інше мова йде. Отже, барабанний дріб, без згоди батьків. Ой, це у них улюблене, я уявляю масштаб того світового скандалу, який, звичайно, станеться, вся ця епштейнівська спадщина, коли будуть опубліковані дані про те, що київський режим творив з дітьми”, — переконана Захарова.

Вона зауважила, що закон набирає чинності сьогодні, 4 березня.

“Згідно з його положеннями, якщо батьки відмовляються від евакуації, то поліція має право вивести дітей з прифронтових регіонів та передати органам опіки. Батьки ж зможуть повернути своїх дітей, як ви вважаєте, коли, протягом якого моменту та терміну, протягом шести місяців, і тільки в тому випадку, якщо проживають на безпечній території. Хто буде, так би мовити, визначати, чи безпечна ця територія, чи небезпечна, правильно — режим”, — зауважила вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Лаврова показали новий рівень дипломатії.



