logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Лаврова вже не добирають слів: Захарова знову накинулася на Зеленського з критикою
commentss НОВИНИ Всі новини

У Лаврова вже не добирають слів: Захарова знову накинулася на Зеленського з критикою

Представниця МЗС РФ Захарова розкритикувала рішення ВРУ про примусову евакуацію дітей в Україні

4 березня 2026, 13:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російські політики пильно слідкують не тільки за політичною ситуацією в Україні, а й за рішеннями, які змушена ухвалювати українська влада через російську збройну агресію.

У Лаврова вже не добирають слів: Захарова знову накинулася на Зеленського з критикою

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Представниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова прокоментувала рішення Верховної Ради України щодо евакуації дітей. Вона розповіла, що 2 березня президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий у Верховній Раді ще 10 лютого закон, який дозволяє примусову евакуацію можливі військові дії, повідомляють російські ЗМІ.

“І тепер ви думаєте, ну це нормально ж, так, є таке відчуття, дітей потрібно евакуювати, діти можуть і не розуміти, що відбувається, вони можуть плакати, вередувати. Ні-ні, тут про інше мова йде. Отже, барабанний дріб, без згоди батьків. Ой, це у них улюблене, я уявляю масштаб того світового скандалу, який, звичайно, станеться, вся ця епштейнівська спадщина, коли будуть опубліковані дані про те, що київський режим творив з дітьми”, — переконана Захарова. 

Вона зауважила, що закон набирає чинності сьогодні, 4 березня. 

“Згідно з його положеннями, якщо батьки відмовляються від евакуації, то поліція має право вивести дітей з прифронтових регіонів та передати органам опіки. Батьки ж зможуть повернути своїх дітей, як ви вважаєте, коли, протягом якого моменту та терміну, протягом шести місяців, і тільки в тому випадку, якщо проживають на безпечній території. Хто буде, так би мовити, визначати, чи безпечна ця територія, чи небезпечна, правильно — режим”, — зауважила вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Лаврова показали новий рівень дипломатії. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/tass_agency/364410
Теги:

Новини

Всі новини