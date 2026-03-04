У Лаврова уже не подбирают слова: Захарова снова набросилась на Зеленского с критикой

Российские политики внимательно следят не только за политической ситуацией в Украине, но и за решениями, которые вынуждены принимать украинские власти из-за российской вооруженной агрессии.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала решение Верховной Рады Украины об эвакуации детей. Она рассказала, что 2 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый в Верховной Раде еще 10 февраля закон, разрешающий принудительную эвакуацию возможных военных действий, сообщают российские СМИ.

"И теперь вы думаете, ну это нормально же, да, есть такое ощущение, детей нужно эвакуировать, дети могут и не понимать, что происходит, они могут плакать, капризничать. Нет-нет, здесь о другом идет речь. Итак, барабанная дробь, без согласия родителей. Ой, это у них любимое, я представляю масштаб того мирового скандала наследие, когда будут опубликованы данные о том, что киевский режим творил с детьми”, – убеждена Захарова.

Она отметила, что закон вступает в силу сегодня, 4 марта.

"Согласно его положениям, если родители отказываются от эвакуации, то полиция имеет право вывести детей из прифронтовых регионов и передать органам опеки. Родители же смогут вернуть своих детей, как вы считаете, когда, в течение какого момента и срока, в течение шести месяцев, и только в том случае, если проживают на безопасной территории. Кто будет, так сказать, определять, безопасна ли эта территория, опасна ли, правильно — режим”, — отметила она.

