У Лаврова уже не приховують радості: Захарова знову “вчепилася” в Зеленського

У вівторок 21 липня, президент Україні Володимир Зеленський після великої кількості консультацій із військовими повідомив про своє рішення змінити головнокомандувача Збройних сил України. Так, за рішенням Зеленського новий головком — Михайло Драпатий.

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Представниця російського МЗС Марія Захарова не оминула увагою зміни в Україні.

“Я ж правильно розумію, що Федоров і Сирський звільнені за ті ж так звані "успіхи на полі бою", якими Зеленський козирував на західних самітах, розповідаючи, "як чудово витрачені гроші, але треба ще"?”, — прокоментувала вона нове рішення очільника України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Михайла Федорова не було подано кандидатом на посаду міністра оборони України через комплекс політичних, міжособистісних та внутрішньовідомчих чинників.

Про це повідомив політтехнолог Олег Постернак. За словами експерта, першою та ключовою причиною стало зростання електорального потенціалу Федорова, що створювало безпосередню конкуренцію для Президента України Володимира Зеленського. Маючи позитивний бекграунд і популярність у ЗМІ, колишній урядовець міг претендувати на прихильність того самого виборчого ядра.

Другим фактором став напружений характер взаємин із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, адже посадовці не могли комунікувати без посередництва глави держави. Тут, за словами експерта, є один момент — місяців два тому Федоров в інтерв’ю відповів на запитання журналістів, що конфлікту із Сирським немає.

Третьою підставою Постернак назвав інформацію про можливе надання пріоритету компанії Skyfall, пов'язаній із соратниками ексочільника МОУ.



