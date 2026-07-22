logo

BTC/USD

66326

ETH/USD

1923.06

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Лаврова уже не скрывают радости: Захарова снова "вцепилась" в Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

У Лаврова уже не скрывают радости: Захарова снова "вцепилась" в Зеленского

Как представитель МИД РФ Захарова отреагировала на решение Зеленского

22 июля 2026, 00:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Во вторник 21 июля президент Украины Владимир Зеленский после большого количества консультаций с военными сообщил о своем решении сменить главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Так, по решению Зеленского новый главком – Михаил Драпатый.

У Лаврова уже не скрывают радости: Захарова снова "вцепилась" в Зеленского

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель российского МИД Мария Захарова не обошла вниманием изменения в Украине.

"Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те же так называемые "успехи на поле боя", которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, "как прекрасно потрачены деньги, но надо еще"?", — прокомментировала она новое решение главы Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Михаил Федоров не был подан кандидатом на должность министра обороны Украины из-за комплекса политических, межличностных и внутриведомственных факторов.

Об этом сообщил политтехнолог Олег Постернак. По словам эксперта, первой и ключевой причиной явился рост электорального потенциала Федорова, что создавало непосредственную конкуренцию для Президента Украины Владимира Зеленского. Имея положительный бекграунд и популярность в СМИ, бывший чиновник мог претендовать на приверженность тому же избирательному ядру.

Вторым фактором стал напряженный характер взаимоотношений с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, поскольку должностные лица не могли коммуницировать без посредничества главы государства. Здесь, по словам эксперта, есть один момент – месяца два назад Федоров в интервью ответил на вопрос журналистов, что конфликта с Сырским нет.

Третьим основанием Постернак назвал информацию о возможном предоставлении приоритета компании Skyfall, связанной с соратниками экс-начальника МОУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/13566
Теги:

Новости

Все новости