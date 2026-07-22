Во вторник 21 июля президент Украины Владимир Зеленский после большого количества консультаций с военными сообщил о своем решении сменить главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Так, по решению Зеленского новый главком – Михаил Драпатый.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель российского МИД Мария Захарова не обошла вниманием изменения в Украине.

"Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те же так называемые "успехи на поле боя", которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, "как прекрасно потрачены деньги, но надо еще"?", — прокомментировала она новое решение главы Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Михаил Федоров не был подан кандидатом на должность министра обороны Украины из-за комплекса политических, межличностных и внутриведомственных факторов.

Об этом сообщил политтехнолог Олег Постернак. По словам эксперта, первой и ключевой причиной явился рост электорального потенциала Федорова, что создавало непосредственную конкуренцию для Президента Украины Владимира Зеленского. Имея положительный бекграунд и популярность в СМИ, бывший чиновник мог претендовать на приверженность тому же избирательному ядру.

Вторым фактором стал напряженный характер взаимоотношений с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, поскольку должностные лица не могли коммуницировать без посредничества главы государства. Здесь, по словам эксперта, есть один момент – месяца два назад Федоров в интервью ответил на вопрос журналистов, что конфликта с Сырским нет.

Третьим основанием Постернак назвал информацию о возможном предоставлении приоритета компании Skyfall, связанной с соратниками экс-начальника МОУ.



