У Куп’янську росіяни ховалися за спинами дітей: депутат повідомив шокуючі факти

У населених пунктах, де оголошено обов’язкову евакуацію, перебування цивільних становить серйозну загрозу не лише для них самих, а й для українських військових.

У Куп’янську тривають активні бойові дії. Фото: з відкритих джерел

Присутність цивільних у прифронтових містах значно ускладнює роботу Сил оборони, заявив в ефірі телеканалу "Еспресо" депутат Харківської обласної ради Сергій Жуков.

За його словами, вже зафіксовані випадки, коли російські війська використовували мирних мешканців, у тому числі дітей як "живий щит".

"У нас є повідомлення від військових, свідчення вже задокументовані, що росіяни використовували наших цивільних, які перебували в Куп'янську, як живий щит, зокрема дітей. Була проведена успішна операція в зоні бойових дій нашими військовими з визволення цивільних заручників з одного з підвалів, і там були маленькі діти", — розповів Жуков.

Депутат також повідомив, що під час зачистки двоє російських військових намагалися сховатися серед цивільного населення. За його словами, подібні випадки не є поодинокими і трапляються не лише в Куп’янську, а й в інших громадах із критичною безпековою ситуацією.

"Цивільні можуть наражати на небезпеку не лише себе та своїх дітей, а й наших військових, які через це мають певні складнощі з виконанням бойових завдань", — додав Жуков.

Як писав портал "Коментарі", на Куп’янському напрямку бої підходять до ключового моменту. Наші підрозділи "прокусили" західний фланг і фактично втягнулися в бої за центральну частину міста. Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной". Паралельно триває зачистка району Стадіонна Площа. Там ще сидить недобитий ворог — розпорошений, дезорієнтований, без чіткого розуміння, куди відходити. Будь-який маршрут відступу для них веде не на вихід, а прямо в капкан. За словами військового, ситуація для загарбників у Куп’янську глуха.