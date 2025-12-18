logo

В Купянске россияне прятались за спинами детей: депутат сообщил шокирующие факты
commentss НОВОСТИ Все новости

В Купянске россияне прятались за спинами детей: депутат сообщил шокирующие факты

В городе зафиксированы случаи, когда российские войска использовали мирных жителей, в том числе детей как «живой щит»

18 декабря 2025, 21:17
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В населенных пунктах, где объявлена обязательная эвакуация, пребывание гражданских представляет серьезную угрозу не только для них самих, но и для украинских военных.

В Купянске россияне прятались за спинами детей: депутат сообщил шокирующие факты

В Купянске продолжаются активные боевые действия. Фото: из открытых источников

Присутствие гражданских в прифронтовых городах значительно усложняет работу Сил обороны, заявил в эфире телеканала Эспрессо депутат Харьковского областного совета Сергей Жуков.

По его словам, уже зафиксированы случаи, когда российские войска использовали мирных жителей, в том числе детей как живой щит.

"У нас есть сообщения от военных, свидетельства уже задокументированы, что россияне использовали наших гражданских, которые находились в Купянске, как живой щит, в том числе детей. Была проведена успешная операция в зоне боевых действий нашими военными по освобождению гражданских заложников из одного из подвалов и там были маленькие дети", — рассказал Жуков.

Депутат также сообщил, что во время зачистки двое российских военных пытались скрыться среди гражданского населения. По его словам, подобные случаи не единичны и происходят не только в Купянске, но и в других громадах с критической ситуацией безопасности.

"Гражданские могут подвергать опасности не только себя и своих детей, но и наших военных, которые из-за этого испытывают определенные сложности с выполнением боевых задач", — добавил Жуков.

Как писал портал "Комментарии", на Купянском направлении бои подходят к ключевому моменту. Наши подразделения прокусили западный фланг и фактически втянулись в бои за центральную часть города. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной". Параллельно идет зачистка района Стадионная Площадь. Там еще сидит недобитый враг — рассеянный, дезориентированный, без четкого понимания, куда отходить. Любой маршрут отступления для них ведет не на выход, а прямо в капкан. По словам военного, ситуация для захватчиков в Купянске глухая.



Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-u-kupyansku-viyskovi-rf-vikoristovuvali-tsivilnikh-zokrema-ditey-yak-zhiviy-shchit-deputat-kharkivskoi-oblradi-zhukov
