У Кремлі зробили заяву перед візитом Віткоффа до Москви
У Кремлі зробили заяву перед візитом Віткоффа до Москви

Нові заяви Пєскова щодо України перед візитом Віткоффа до Москви

2 грудня 2025, 11:16
Спецпосланець США Стів Віткофф сьогодні зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення мирного плану щодо України. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч відбудеться вже за п'ять годин.

У Кремлі зробили заяву перед візитом Віткоффа до Москви

У Кремлі зробили заяву перед візитом Віткоффа до Москви

За його словами, Путін і Віткофф обговорять на зустрічі розуміння, яких досягли Вашингтон та Київ.

"Росія високо цінує зусилля адміністрації Трампа у врегулюванні українського конфлікту. Росія відкрита до мирних переговорів, але має досягти своєї мети, поставленої в рамках СВО", – заявив Пєсков.

Він зазначив, що Росія хоче врегулювання українського конфлікту "на багато поколінь уперед".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп сьогодні ввечері о 21:00 за київським часом виступить зі зверненням перед пресою в Білому домі.

Зазначається, що Трамп виступить перед пулом журналістів о 14.00 за місцевим часом у кабінеті Рузвельта.

Перед його промовою президент США проведе засідання американського уряду. Імовірно, що промова Дональда Трампа стосуватиметься ходу мирних переговорів щодо завершення війни в Україні та результатів обговорення мирного плану, запропонованого Сполученими Штатами.

Також портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном повідомив, що територіальне питання обговорювали 6,5 години. Мирний план США щодо України став кращим, підкреслив Зеленський.

"Питання територіальне — найскладніше, питання грошей і відновлення — без присутності європейських партнерів акцептувати складно. І питання гарантій безпеки — важлива конкретика від США та Європи. Тут треба бути дуже обережними, але план виглядає краще", — зазначив президент України.



