Спецпосланник США Стив Уиткофф сегодня встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения мирного плана по Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча состоится уже через пять часов.

В Кремле сделали заявление перед визитом Уиткоффа в Москву

По его словам, Путин и Уиткофф обсудят на встрече понимания, которых достигли Вашингтон и Киев.

"Россия высоко ценит усилия администрации Трампа в урегулировании украинского конфликта. Россия открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО", – заявил Песков.

Он отметил, что Россия хочет урегулирования украинского конфликта "на многие поколения вперед".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент США Дональд Трамп сегодня вечером, в 21:00 по киевскому времени, выступит с обращением перед прессой в Белом доме.

Отмечается, что Трамп выступит перед пулом журналистов в 14:00 по местному времени в кабинете Рузвельта.

Стоит отметить, что перед его речью президент США проведет заседание американского правительства. С большой вероятностью, что речь Дональда Трампа будет касаться хода мирных переговоров по завершению войны в Украине и результатов обсуждения мирного плана, предложенного Соединенными Штатами.

Также портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сообщил, что территориальный вопрос обсуждали 6,5 часов. Мирный план США по Украине стал лучше, подчеркнул Зеленский.

"Вопрос территориальный — самый сложный, вопрос денег и восстановления — без присутствия европейских партнеров акцептовать сложно. И вопросы гарантий безопасности — важна конкретика от США и Европы. Здесь надо быть очень осторожными, но план выглядит лучше", — отметил президент Украины.