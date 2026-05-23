У Кремлі заговорили про безвихідь: війна проти України починає ламати плани Путіна

Російський наступ в Україні дедалі більше втрачає темп, а в Кремлі починають усвідомлювати, що війна зайшла у небезпечний глухий кут. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни, посилаючись на дані західних розвідок та оцінки високопосадовців НАТО та США.

Згідно з новим звітом, українська армія не лише стримує тиск російських військ, а й поступово досягає локальних успіхів на фронті. Зокрема, в американській розвідці зазначають, що Україна спромоглася покращити позиції після того, як російські сили на початку лютого 2026 року зіткнулися зі втратою доступу до системи Starlink.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також заявив, що українська оборона стабілізувала лінію фронту, а ЗСУ демонструють успіхи на окремих напрямках.

Особливу проблему для Москви створюють українські удари далекобійними та середньодальними безпілотниками. За даними аналітиків, ці атаки дедалі сильніше б'ють по російській економіці, військовій інфраструктурі та логістиці, змушуючи Кремль витрачати величезні ресурси заради мінімальних територіальних результатів.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що тільки з початку 2026 року Росія втратила щонайменше 250 тисяч військових убитими, пораненими та полоненими. Це означає, що армія РФ щодня втрачає в середньому понад тисячу людей.

На цьому фоні Bloomberg повідомляє про невдоволення, що росте всередині російської еліти. Деякі високопосадовці вже вважають війну "безвихідною", проте Володимир Путін, за даними джерел, як і раніше має намір досягти своїх початкових цілей і розраховує повністю захопити Донецьку та Луганську області до кінця 2026 року.

У ISW наголошують: незважаючи на внутрішні сумніви в оточенні Путіна, Кремль поки не демонструє готовності відмовитися від максималістських вимог, що робить перспективи завершення війни вкрай невизначеними.

