В Кремле заговорили о тупике: война против Украины начинает ломать планы Путина

Российское наступление в Украине все больше теряет темп, а в Кремле начинают осознавать, что война зашла в опасный тупик. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны, ссылаясь на данные западных разведок и оценки высокопоставленных чиновников НАТО и США.

Согласно новому отчету, украинская армия не только сдерживает давление российских войск, но и постепенно добивается локальных успехов на фронте. В частности, в американской разведке отмечают, что Украина смогла улучшить позиции после того, как российские силы в начале февраля 2026 года столкнулись с потерей доступа к системе Starlink.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также заявил, что украинская оборона стабилизировала линию фронта, а ВСУ демонстрируют успехи на отдельных направлениях.

Особую проблему для Москвы создают украинские удары дальнобойными и среднедальними беспилотниками. По данным аналитиков, эти атаки все сильнее бьют по российской экономике, военной инфраструктуре и логистике, заставляя Кремль тратить огромные ресурсы ради минимальных территориальных результатов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что только с начала 2026 года Россия потеряла не менее 250 тысяч военных убитыми, ранеными и пленными. Это означает, что армия РФ ежедневно теряет в среднем более тысячи человек.

На этом фоне Bloomberg сообщает о растущем недовольстве внутри российской элиты. Некоторые высокопоставленные чиновники уже считают войну “безвыходной”, однако Владимир Путин, по данным источников, по-прежнему намерен добиться своих первоначальных целей и рассчитывает полностью захватить Донецкую и Луганскую области до конца 2026 года.

В ISW подчеркивают: несмотря на внутренние сомнения в окружении Путина, Кремль пока не демонстрирует готовности отказаться от максималистских требований, что делает перспективы завершения войны крайне неопределенными.

