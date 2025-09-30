У Кремлі вже відкрито панікують: стало відомо на реакцію РФ на задум Трампа

Українські військові мають достатній рівень підготовки, щоб швидко освоїти новітнє озброєння, зокрема американські крилаті ракети "Томагавк". Якщо союзники ухвалять політичне рішення про їхнє постачання, проблем із засвоєнням цього виду зброї не буде. Про це в ефірі Radio NV заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

Фото: з відкритих джерел

"Зрозуміло, що для новітніх систем потрібні фахівці, які допоможуть із підготовкою. Але ми швидко навчаємось — уже опанували Patriot, готуємося до F-16. Запуск “Томагавка” не є складнішим", — зазначив він.

Він також прокоментував заяви Кремля на тлі можливого постачання Україні американських ракет. За словами експерта, Росія дозволяє собі агресивну риторику щодо країн Європи, залякуючи їх ударами по містах, якщо ті братимуть активну участь у захисті українського неба. Проте в разі мови про США — риторика Кремля раптово змінюється.

"Вони не бояться голосно погрожувати Європі, але щодо США — тиша. Якщо мова про американські ракети чи інструкторів — чому Кремль раптом замовкає? Бояться навіть згадати. Якби подібне сказали Трампу, реакція могла б бути миттєвою — і дуже жорсткою", — пояснив експерт.

Гетьман підкреслив: така обережність Росії у висловлюваннях щодо США свідчить про те, що єдиний аргумент, який вона розуміє — це сила.

Як вже писали "Коментарі", Велика Британія запроваджує серйозні зміни до правил, що стосуються оформлення безстрокового дозволу на проживання. Тепер іноземці, які претендують на ILR, повинні відповідати чітко визначеним критеріям.