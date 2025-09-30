В Кремле уже открыто паникуют: стало известно на реакцию РФ по замыслу Трампа

У украинских военных достаточно уровня подготовки, чтобы быстро освоить новейшее вооружение, в частности американские крылатые ракеты "Томагавк". Если союзники примут политическое решение об их снабжении, проблем с усвоением этого вида оружия не будет. Об этом в эфире Radio NV заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

Фото: из открытых источников

"Понятно, что для новейших систем нужны специалисты, которые помогут с подготовкой. Но мы быстро учимся — уже овладели Patriot, готовимся к F-16. Запуск "Томагавка" не сложнее", — отметил он.

Он также прокомментировал заявления Кремля на фоне возможной поставки Украине американских ракет. По словам эксперта, Россия позволяет себе агрессивную риторику в отношении стран Европы, запугивая их ударами по городам, если те будут активно участвовать в защите украинского неба. Однако в случае речи о США риторика Кремля внезапно меняется.

"Они не боятся громко угрожать Европе, но по отношению к США — тишина. Если речь об американских ракетах или инструкторах — почему Кремль вдруг умолкает? Боятся даже вспомнить. Если бы подобное сказали Трампу, реакция могла бы быть мгновенной — и очень жесткой", — пояснил эксперт.

Гетман подчеркнул: такая осторожность России в высказываниях по отношению к США свидетельствует о том, что единственный аргумент, который она понимает, — это сила.

