У Кремлі виставили Трампу жорсткий ультиматум через один примус: подробиці скандалу

У Росії пролунали звинувачення на адресу адміністрації Дональда Трампа щодо нібито автоматичного оформлення американського громадянства дітям російських дипломатів. Із відповідною заявою виступила представниця МЗС РФ Марія Захарова, яка стверджує, що йдеться про випадки, коли паспорти США видаються без згоди батьків лише через факт народження дитини на території Сполучених Штатів.

За її словами, американська сторона керується принципом "права ґрунту" (jus soli), який передбачає надання громадянства всім, хто народився в країні. У російському зовнішньополітичному відомстві вважають, що така практика застосовується навіть до дітей дипломатів, що, на їхню думку, може розцінюватися як форма непрямого впливу.

Як приклад Захарова навела ситуацію, коли одному з російських дипломатів повідомили, що його дитина вже вважається громадянином США, хоча родина не зверталася із відповідними заявами. За її словами, документи були оформлені автоматично на підставі місця народження.

У Москві подібні випадки трактують як втручання у внутрішні справи та можливий інструмент тиску на дипломатичний корпус. У російському МЗС наголошують, що такі дії можуть ще більше ускладнити і без того напружені відносини між Росією та США.

Водночас варто враховувати, що американська правова система традиційно передбачає надання громадянства за місцем народження, однак містить винятки, зокрема щодо дітей іноземних дипломатів. Це ставить під сумнів інтерпретацію ситуації, яку озвучує російська сторона, і може свідчити про розбіжності у трактуванні норм міжнародного та національного права.

