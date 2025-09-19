logo_ukra

У Кремлі виправдовують Трампа: Пєсков про завершення війни в Україні
У Кремлі виправдовують Трампа: Пєсков про завершення війни в Україні

У Кремлі розповіли, хто заважає завершити війну в Україні

19 вересня 2025, 20:47
Автор:
Кречмаровская Наталия

Російська сторона раніше заявляла про "паузу" в переговорах між Москвою та Києвом. За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, зараз нібито “встановлена пауза у переговорах між РФ та Україною, хоча канали спілкування переговорних груп залишаються відкритими". При цьому відмічає значні зусилля для “урегулювання ситуацію в Україні”. 

У Кремлі виправдовують Трампа: Пєсков про завершення війни в Україні

Переговори. Фото портал "Коментарі"

За його словами, лідер Кремля Путін докладає багато зусиль, щоб врегулювати ситуацію в Україні політико-дипломатичними засобами, пише російське видання “ТАСС”. 

Пєсков також зазначив, що російський лідер зберігає готовність регулювати ситуацію в Україні шляхом переговорів.

Виправдовують у Кремлі і Трампа — за словами Пєскова, Трамп продовжує докладати зусиль для регулювання української кризи, емоційність його відносин до цієї ситуації цілком зрозуміла.

“Європейські країни роблять все для подальшої конфронтації, це заважає регулювати ситуацію в Україні”, — повідомив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів про результати розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. 

Про свої враження американський лідер поділився у соціальній мережі Truth Social. “Я щойно завершив дуже продуктивну розмову з президентом Китаю Сі. Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між Росією та Україною, а також схвалення угоди TikTok”, — написав Дональд Трамп.

Президент Сполучених Штатів Америки анонсував зустріч із президентом Китаю. Розмову Трампа та Сі прокоментував народний депутат України Олексій Гончаренко. 




