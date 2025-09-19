logo

Война с Россией В Кремле оправдывают Трампа: Песков о завершении войны в Украине
НОВОСТИ

В Кремле оправдывают Трампа: Песков о завершении войны в Украине

В Кремле рассказали, кто мешает завершить войну в Украине

19 сентября 2025, 20:47
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская сторона ранее заявляла о "паузе" в переговорах между Москвой и Киевом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас якобы установлена пауза в переговорах между РФ и Украиной, хотя каналы общения переговорных групп остаются открытыми. При этом отмечает значительные усилия для урегулирования ситуации в Украине.

В Кремле оправдывают Трампа: Песков о завершении войны в Украине

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

По его словам, лидер Кремля Путин прилагает много усилий для урегулирования ситуации в Украине политико-дипломатическими средствами, пишет российское издание “ТАСС”.

Песков также отметил, что российский лидер сохраняет готовность регулировать ситуацию в Украине путём переговоров.

Оправдывают в Кремле и Трампа – по словам Пескова, Трамп продолжает прилагать усилия для регулирования украинского кризиса, эмоциональность его отношений к этой ситуации вполне ясна.

"Европейские страны делают все для дальнейшей конфронтации, это мешает регулировать ситуацию в Украине", — сообщил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о результатах разговора с лидером Китая Си Цзиньпинем.

О своих впечатлениях американский лидер поделился в социальной сети Truth Social. "Я только что завершил очень продуктивный разговор с президентом Китая Си. Мы достигли прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость прекращения войны между Россией и Украиной, а также одобрение соглашения TikTok", — написал Дональд Трамп.

Президент США анонсировал встречу с президентом Китая. Беседу Трампа и Си прокомментировал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.




