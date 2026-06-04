logo_ukra

BTC/USD

63457

ETH/USD

1766.4

USD/UAH

44.38

EUR/UAH

51.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Кремлі видали цинічну заяву про мир в Україні: Лавров пробив дрно ультиматумом
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі видали цинічну заяву про мир в Україні: Лавров пробив дрно ультиматумом

Лавров заявив, що війна могла завершитися раніше, якби США підтримали домовленості Путіна і Трампа в Анкориджі

4 червня 2026, 20:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із черговою заявою щодо можливого завершення війни проти України, вкотре перекладаючи відповідальність за відсутність мирного врегулювання на західних партнерів. В інтерв’ю RT Arabic він стверджував, що Москва нібито була готова до переговорного процесу, однак відповідні ініціативи не отримали належної підтримки з боку Сполучених Штатів.

У Кремлі видали цинічну заяву про мир в Україні: Лавров пробив дрно ультиматумом

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, Лавров розкритикував позицію державного секретаря США Марко Рубіо, який раніше заявив про відсутність ознак готовності Росії до необхідних компромісів для припинення війни. Американський дипломат також висловив сумнів, що досягти мирної угоди вдасться вже найближчим часом, оскільки сторони залишаються далекими від взаємоприйнятних рішень.

Очільник російського МЗС заявив, що така оцінка викликає в нього подив. Він нагадав про переговори, які відбулися в Анкориджі у серпні минулого року, та вкотре повторив тезу про нібито готовність Кремля підтримати запропоновані кроки.

"Це дуже дивно чути від учасника зустрічі в Анкориджі 15 серпня минулого року, де президент Путін прийняв пропозиції президента Трампа, які стосувалися першочергових кроків, що дозволили б зупинити бойові дії та приступити до переговорів щодо всіх аспектів політичного врегулювання. Якби США справді серйозно просували свою ініціативу, я думаю, що ми вже давно сиділи б за столом переговорів, а військові дії були б припинені", — наголосив Лавров. 

Портал "Коментарі" вже писав, що на початку повномасштабного вторгнення російські удари були спрямовані переважно на українську військову інфраструктуру, однак уже з другої половини 2022 року стратегія змінилася — агресор почав систематично атакувати цивільні об’єкти та мирне населення. Таку думку в інтерв’ю 24 Каналу висловив Герой України, командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини