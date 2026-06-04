Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із черговою заявою щодо можливого завершення війни проти України, вкотре перекладаючи відповідальність за відсутність мирного врегулювання на західних партнерів. В інтерв’ю RT Arabic він стверджував, що Москва нібито була готова до переговорного процесу, однак відповідні ініціативи не отримали належної підтримки з боку Сполучених Штатів.

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Зокрема, Лавров розкритикував позицію державного секретаря США Марко Рубіо, який раніше заявив про відсутність ознак готовності Росії до необхідних компромісів для припинення війни. Американський дипломат також висловив сумнів, що досягти мирної угоди вдасться вже найближчим часом, оскільки сторони залишаються далекими від взаємоприйнятних рішень.

Очільник російського МЗС заявив, що така оцінка викликає в нього подив. Він нагадав про переговори, які відбулися в Анкориджі у серпні минулого року, та вкотре повторив тезу про нібито готовність Кремля підтримати запропоновані кроки.

"Це дуже дивно чути від учасника зустрічі в Анкориджі 15 серпня минулого року, де президент Путін прийняв пропозиції президента Трампа, які стосувалися першочергових кроків, що дозволили б зупинити бойові дії та приступити до переговорів щодо всіх аспектів політичного врегулювання. Якби США справді серйозно просували свою ініціативу, я думаю, що ми вже давно сиділи б за столом переговорів, а військові дії були б припинені", — наголосив Лавров.

Портал "Коментарі" вже писав, що на початку повномасштабного вторгнення російські удари були спрямовані переважно на українську військову інфраструктуру, однак уже з другої половини 2022 року стратегія змінилася — агресор почав систематично атакувати цивільні об’єкти та мирне населення. Таку думку в інтерв’ю 24 Каналу висловив Герой України, командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.