Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с очередным заявлением о возможном завершении войны против Украины, в очередной раз перекладывая ответственность за отсутствие мирного урегулирования на западных партнеров. В интервью RT Arabic он утверждал, что Москва якобы была готова к переговорному процессу, однако соответствующие инициативы не получили должной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

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В частности, Лавров подверг критике позицию государственного секретаря США Марко Рубио, который ранее заявил об отсутствии признаков готовности России к необходимым компромиссам для прекращения войны. Американский дипломат также выразил сомнение, что достичь мирного соглашения удастся в ближайшее время, поскольку стороны остаются далекими от взаимоприемлемых решений.

Глава российского МИД заявил, что такая оценка вызывает у него удивление. Он напомнил о переговорах, состоявшихся в Анкоридже в августе прошлого года, и в очередной раз повторил тезис о якобы готовности Кремля поддержать предложенные шаги.

"Это очень странно слышать от участника встречи в Анкоридже 15 августа прошлого года, где президент Путин принял предложения президента Трампа, которые касались первоочередных шагов, позволяющих остановить боевые действия и приступить к переговорам по всем аспектам политического урегулирования. Если бы США действительно серьезно продвигали свою инициативу, а я думаю, я думаю, действия были бы прекращены", — подчеркнул Лавров.

Портал "Комментарии" уже писал , что в начале полномасштабного вторжения российские удары были направлены преимущественно на украинскую военную инфраструктуру, однако уже со второй половины 2022 года стратегия изменилась — агрессор начал систематически атаковать гражданские объекты и мирное население. Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал Герой Украины, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.