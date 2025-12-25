Посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник заявив, що "денацифікація" в Україні нібито включає скасування законів, які, за його словами, дискримінують російськомовне населення, пишуть "Известия".

Фото: з відкритих джерел

"Коли ми говоримо про денацифікацію, ми говоримо саме про те, щоб були скасовані дискримінаційні закони щодо використання мови та свободи віросповідання. Все це речі, які сьогодні нагнітаються українською стороною з однією метою – просто, скажімо так, змінити або підмінити самоідентифікацію людей", – зазначив Мірошник.

Водночас дипломат повторив проросійський наратив, назвавши російську мову "рідною" для українців.

"Тому коли ми говоримо про ліквідацію першопричин "конфлікту" заради довгострокового регулювання, такого роду речі, як переслідування рідної мови, повинні бути виключені. Мається на увазі і ліквідація дискримінаційних законів щодо російської мови, і заборона говорити, навчатися російською мовою і так далі", – додав він.

Варто зазначити, що питання Московської церкви та статусу російської мови під час мирних переговорів не обговорювалося. Утім, у двадцяти пунктах мирної угоди Україна зобов’язується забезпечувати права на мову та свободу віросповідання відповідно до стандартів Європейського Союзу.

