Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мельник заявил, что "денацификация" в Украине якобы включает отмену законов, которые, по его словам, дискриминируют русскоязычное население, пишут "Известия".

Фото: из открытых источников

"Когда мы говорим о денацификации, мы говорим именно о том, чтобы были отменены дискриминационные законы по использованию языка и свободы вероисповедания. Все это вещи, которые сегодня нагнетаются украинской стороной с одной целью – просто, скажем так, изменить или подменить самоидентификацию людей", – отметил Мирошник.

В то же время дипломат повторил пророссийский нарратив, назвав русский язык "родным" для украинцев.

"Поэтому когда мы говорим о ликвидации первопричин "конфликта" ради долгосрочного регулирования, такого рода вещи, как преследование родного языка, должны быть исключены. Имеется в виду и ликвидация дискриминационных законов по русскому языку, и запрет говорить, учиться на русском языке и так далее", — добавил он.

Стоит отметить, что вопрос Московской церкви и статус русского языка во время мирных переговоров не обсуждался. Впрочем, в двадцати пунктах мирного соглашения Украина обязуется обеспечивать права на язык и свободу вероисповедания в соответствии со стандартами Европейского Союза.

Как уже писали "Комментарии", российский артист Максим Галкин в день Рождества обратился к своим подписчикам на украинском языке, вызвав волну восхищения и признательности. Так, в своем Instagram Галкин опубликовал сообщение, посвященное празднованию Рождества 25 декабря, где пожелал всему миру, здоровью и любви. Текст приветствия он написал на украинском, а публикацию дополнил новым снимком, сделанным в святыне.