У Кремлі уже не до жартів: жорстке рішення Зеленського повністю змінить війну

Заява президента України Володимира Зеленського про те, що російське небо може стати небезпечним для цивільної авіації через масштабне застосування українських дронів, здатна мати наслідки далеко за межами окремих атак. Штучний інтелект спрогнозував, як нова операція України може вплинути на війну.

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

На думку чат-бота ChatGPT, ключовим результатом стане не лише знищення військових або промислових об'єктів. Значно важливіше, що війна дедалі сильніше відчуватиметься всередині РФ.

Якщо українські дрони регулярно змушуватимуть закривати аеропорти, змінювати маршрути літаків, зупиняти підприємства та перекидати додаткові сили ППО вглиб території країни-агресорки, Москва буде змушена витрачати більше ресурсів на захист власного тилу.

Це створює для РФ серйозну проблему. Раніше головні ризики були зосереджені біля фронту та прикордонних районів. Тепер зона небезпеки може розширюватися.

Водночас ChatGPT не прогнозує автоматичного перелому у війні. Росія зберігає значні можливості ППО та здатна адаптуватися до нової тактики. Але якщо кампанія триватиме місяцями, її економічний і психологічний ефект може стати не менш відчутним, ніж наслідки окремих ударів.

Чат-бот Gemini розглядає можливе закриття російського неба як частину асиметричної та економічної війни. На його оцінку, наслідки можуть проявитися одразу в кількох сферах. Передусім постраждає авіація. Регулярні обмеження польотів та закриття аеропортів створюватимуть фінансові втрати для перевізників, порушуватимуть логістику та підвищуватимуть ризики для міжнародних компаній і страховиків.

Другий напрямок — російська ППО. Якщо Україні вдаватиметься регулярно створювати загрозу над різними регіонами РФ, Кремлю доведеться розподіляти системи протиповітряної оборони не лише біля фронту, а й для прикриття аеродромів, підприємств та інших важливих об'єктів.

Gemini також звертає увагу на психологічний ефект — росіяни дедалі більше можуть відчувати, що війна вже не є далекою подією “десь там”. Вона поступово приходить у їхнє власне небо. На думку чат-бота, саме системність таких атак здатна посилити виснаження країни-агресорки.

Чат-бот Grok робить акцент на цивільній авіації, економіці та психології. Він трактує заяву Зеленського як попередження авіакомпаніям і страховикам про зростання ризиків польотів над РФ.

Перший наслідок — гроші. Зростання ризиків може збільшувати вартість страхування, робити рейси дорожчими, а частину маршрутів — економічно невигідними. Навіть іноземні перевізники, які продовжують працювати з РФ, будуть змушені уважніше рахувати ризики.

Другий ефект — навантаження на ППО. Російським військовим доведеться дедалі глибше розосереджувати засоби захисту, що потенційно створює додаткові проблеми для прикриття фронту.

Але найбільшим Grok називає психологічний удар. Російське суспільство звикло сприймати війну як щось, що відбувається далеко від більшості громадян. Тепер ця межа стирається. На думку чат-бота, нова кампанія не здатна одномоментно переламати війну, однак може поступово руйнувати відчуття безпеки всередині країни-агресорки.

У висновку, усі три чат-боти сходяться в головному: масштабна кампанія українських дронів у російському небі сама по собі не завершить війну, але може створити для Росії додатковий фронт проблем. Якщо така кампанія справді стане системною, Росії доведеться дедалі більше ресурсів витрачати на захист власного неба.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які райони Києва РФ буде обстрілювати восени.



