В Кремле уже не до шуток: жесткое решение Зеленского полностью изменит войну

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российское небо может стать опасным для гражданской авиации из-за масштабного применения украинских дронов, может иметь последствия далеко за пределами отдельных атак. Искусственный интеллект спрогнозировал, как новая операция Украины может повлиять на войну.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

По мнению чат-бота ChatGPT, ключевым результатом станет не только уничтожение военных или промышленных объектов. Значительно важнее, что война будет все сильнее ощущаться внутри РФ.

Если украинские дроны будут регулярно заставлять закрывать аэропорты, менять маршруты самолетов, останавливать предприятия и перебрасывать дополнительные силы ПВО вглубь территории страны-агрессорки, Москва будет вынуждена тратить больше ресурсов на защиту собственного тыла.

Это создает для России серьезную проблему. Ранее главные риски были сосредоточены у фронта и приграничных районов. Теперь зона опасности может расширяться.

В то же время ChatGPT не прогнозирует автоматический перелом в войне. Россия сохраняет значительные возможности ПВО и способна адаптироваться к новой тактике. Но если кампания продлится месяцами, ее экономический и психологический эффект может оказаться не менее ощутимым, чем последствия отдельных ударов.

Чат-бот Gemini рассматривает возможное закрытие русского неба как часть асимметричной и экономической войны. По его оценке, последствия могут проявиться сразу в нескольких областях. Прежде всего, пострадает авиация. Регулярные ограничения полётов и закрытие аэропортов будут создавать финансовые потери для перевозчиков, нарушать логистику и повышать риски для международных компаний и страховщиков.

Второе направление – российская ПВО. Если Украине будет удаваться регулярно создавать угрозу разным регионам РФ, Кремлю придется распределять системы противовоздушной обороны не только у фронта, но и для прикрытия аэродромов, предприятий и других важных объектов.

Gemini также обращает внимание на психологический эффект — россияне все больше могут чувствовать, что война уже не является дальним событием "где-то там". Она постепенно приходит в их собственное небо. По мнению чат-бота, именно системность таких атак способна усилить истощение страны-агрессоры.

Чат-бот Grok делает акцент на гражданской авиации, экономике и психологии. Он трактует заявление Зеленского как предупреждение авиакомпаниям и страховщикам о росте рисков полетов над РФ.

Первое последствие – деньги. Рост рисков может увеличивать стоимость страхования, делать рейсы более дорогими, а часть маршрутов — экономически невыгодными. Даже иностранные перевозчики, продолжающие работать с РФ, будут вынуждены внимательнее считать риски.

Второй эффект – нагрузка на ПВО. Российским военным придется все глубже рассредоточивать средства защиты, что потенциально создает дополнительные проблемы для прикрытия фронта.

Но самым крупным Grok называет психологический удар. Российское общество привыкло воспринимать войну как происходящее вдали от большинства граждан. Теперь этот предел стирается. По мнению чат-бота, новая кампания не способна одномоментно переломить войну, однако может постепенно разрушать чувство безопасности внутри страны-агрессоры.

В заключении все три чат-бота сходятся в главном: масштабная кампания украинских дронов в российском небе сама по себе не завершит войну, но может создать для России дополнительный фронт проблем. Если такая кампания действительно станет системной, России придется все больше ресурсов тратить на защиту неба.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие районы Киева РФ будет обстреливать осенью.



