У Кремлі сумніваються в близькому завершенні війни проти України: нова заява Пєскова
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі сумніваються в близькому завершенні війни проти України: нова заява Пєскова

У Кремлі дали зрозуміти, що скептично ставляться до перспектив припинення війни проти України

26 листопада 2025, 12:28
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Речник Кремля Дмитро Пєсков зробив нову заяву щодо перспектив припинення війни проти України.  

У Кремлі сумніваються в близькому завершенні війни проти України: нова заява Пєскова

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Він назвав передчасними заяви про те, що ситуація щодо України близька до мирної угоди. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. 

Пєсков закликав "не робити передчасних висновків про близькість конфлікту в Україні до завершення". 

При цьому речник Кремля традиційно звинуватив у небажання миру інші країни. За його словами, у тому числі в США, "буде багато людей, які намагаються зірвати мирний процес". 

Як повідомляв портал "Коментарі", у Москві заявили, що РФ нібито ні з ким не обговорювала деталі нової редакції мирного плану США щодо завершення війни в Україні. Разом з тим Кремль не заперечує, що зустріч в Абу-Дабі з американською делегацією справді відбулася. Таку заяву під час розмови з російським пропагандистськими ЗМІ зробив помічник диктатора РФ із зовнішньої політики Юрій Ушаков.

За його словами, Росія нібито позитивно дивиться на деякі моменти мирного плану США, але багато чого вимагає дискусії. Ушаков також зазначив, що Кремль неофіційно отримував кілька варіантів мирного плану США, але через їхню кількість у них "навіть можна заплутатися".

Видання "Коментарі" також писало, що витік безпрецедентної телефонної розмови спецпосланника президента США Стіва Уіткоффа з високопоставленим представником Кремля викликав серйозний резонанс і поставив під сумнів його професійну підготовку. Хоча питання про те, хто і навіщо передав запис пресі, залишаються відкритими, сам факт публікації розмови висвітлив слабкі місця у підході американського переговорника.



