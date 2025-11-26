Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал новое заявление о перспективах прекращения войны против Украины.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Он назвал преждевременными заявления о том, что ситуация в отношении Украины близка к мирному соглашению. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Песков призвал "не делать преждевременных выводов о близости конфликта в Украине к завершению".

При этом представитель Кремля традиционно обвинил в нежелании мира другие страны. По его словам, в том числе в США, "будет много людей, пытающихся сорвать мирный процесс".

Как сообщал портал "Комментарии", в Москве заявили, что РФ якобы ни с кем не обсуждала детали новой редакции мирного плана США по завершению войны в Украине. Вместе с тем Кремль не отрицает, что встреча в Абу-Даби с американской делегацией действительно состоялась. Такое заявление в ходе беседы с российскими пропагандистскими СМИ сделал помощник диктатора РФ по внешней политике Юрий Ушаков.

По его словам, Россия будто бы положительно смотрит на некоторые моменты мирного плана США, но многое требует дискуссии. Ушаков также отметил, что Кремль неофициально получал несколько вариантов мирного плана США, но из-за их количества у них "даже можно запутаться".

Издание "Комментарии" также писало, что утечка беспрецедентного телефонного разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с высокопоставленным представителем Кремля вызвала серьезный резонанс и поставила под сомнение его профессиональную подготовку. Хотя вопросы о том, кто и зачем передал запись прессе, остаются открытыми, сам факт публикации разговора осветил слабые места в подходе американского переговорщика.