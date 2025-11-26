logo

BTC/USD

86924

ETH/USD

2913.18

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Кремле сомневаются в близком завершении войны против Украины: новое заявление Пескова
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле сомневаются в близком завершении войны против Украины: новое заявление Пескова

В Кремле дали понять, что скептически относятся к перспективам прекращения войны против Украины

26 ноября 2025, 12:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал новое заявление о перспективах прекращения войны против Украины.

В Кремле сомневаются в близком завершении войны против Украины: новое заявление Пескова

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Он назвал преждевременными заявления о том, что ситуация в отношении Украины близка к мирному соглашению. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Песков призвал "не делать преждевременных выводов о близости конфликта в Украине к завершению".

При этом представитель Кремля традиционно обвинил в нежелании мира другие страны. По его словам, в том числе в США, "будет много людей, пытающихся сорвать мирный процесс".

Как сообщал портал "Комментарии", в Москве заявили, что РФ якобы ни с кем не обсуждала детали новой редакции мирного плана США по завершению войны в Украине. Вместе с тем Кремль не отрицает, что встреча в Абу-Даби с американской делегацией действительно состоялась. Такое заявление в ходе беседы с российскими пропагандистскими СМИ сделал помощник диктатора РФ по внешней политике Юрий Ушаков.

По его словам, Россия будто бы положительно смотрит на некоторые моменты мирного плана США, но многое требует дискуссии. Ушаков также отметил, что Кремль неофициально получал несколько вариантов мирного плана США, но из-за их количества у них "даже можно запутаться".

Издание "Комментарии" также писало, что утечка беспрецедентного телефонного разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с высокопоставленным представителем Кремля вызвала серьезный резонанс и поставила под сомнение его профессиональную подготовку. Хотя вопросы о том, кто и зачем передал запись прессе, остаются открытыми, сам факт публикации разговора осветил слабые места в подходе американского переговорщика.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости