У Кремлі розгубилися після заяв Трампа про Україну: такої підстави Путін точно не очікував

Російське керівництво зіштовхнулося із серйозними труднощами при спробі адаптувати свою інформаційну кампанію після останніх заяв адміністрації президента США Дональда Трампа. Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни (ISW), проаналізувавши публічні заяви представників Кремля.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За оцінкою аналітиків, Москва виявилася не готовою до того, що Вашингтон не лише відкинув частину російських переговорних наративів, а й відкрито визнав успіхи української армії на полі бою. Зокрема, в ISW звертають увагу на реакцію прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, котрий спробував применшити значення рішення США надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Водночас, представники російського керівництва продовжують стверджувати, що позиція Вашингтона нібито не змінилася, а заяви Трампа є лише "непорозумінням", а не новим етапом тиску на Росію. Крім того, Кремль наполягає, що Володимир Путін, як і раніше, відкритий для контактів з американським лідером.

В ISW також зазначають, що офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова продовжує просувати колишні тези про нібито небажання США зміцнювати європейську безпеку та звинувачує європейські країни у підготовці до тривалого протистояння з Росією.

На думку аналітиків, подібні заяви свідчать про відсутність Кремля узгодженої стратегії реагування. Додатковим ударом по російській позиції стало підтвердження держсекретарем США Марко Рубіо відсутності будь-яких письмових домовленостей за підсумками американсько-російського саміту на Алясці, який Москва раніше намагалася використати як аргумент у переговорах.

В ISW вважають, що зараз Кремль навмисно применшує значення останніх рішень США, розраховуючи зберегти можливість майбутніх переговорів із Вашингтоном і домогтися поступок з боку України та її союзників.

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