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В Кремле растерялись после заявлений Трампа об Украине: такой подставы Путин точно не ожидал

Американские аналитики считают, что Москва пока не смогла выработать единую реакцию на поддержку Украины со стороны Вашингтона и признание ее успехов на фронте

10 июля 2026, 08:05
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Кравцев Сергей

Российское руководство столкнулось с серьезными трудностями при попытке адаптировать свою информационную кампанию после последних заявлений администрации президента США Дональда Трампа. К такому выводу пришел Институт изучения войны (ISW), проанализировав публичные заявления представителей Кремля.

В Кремле растерялись после заявлений Трампа об Украине: такой подставы Путин точно не ожидал

Кремль. Фото: из открытых источников

По оценке аналитиков, Москва оказалась не готова к тому, что Вашингтон не только отверг часть российских переговорных нарративов, но и открыто признал успехи украинской армии на поле боя. В частности, в ISW обращают внимание на реакцию пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который попытался преуменьшить значение решения США предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Одновременно представители российского руководства продолжают утверждать, что позиция Вашингтона якобы не изменилась, а заявления Трампа являются лишь "недоразумением", а не новым этапом давления на Россию. Кроме того, Кремль настаивает, что Владимир Путин по-прежнему открыт для контактов с американским лидером.

В ISW также отмечают, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова продолжает продвигать прежние тезисы о якобы нежелании США укреплять европейскую безопасность и обвиняет европейские страны в подготовке к длительному противостоянию с Россией.

По мнению аналитиков, подобные заявления свидетельствуют об отсутствии у Кремля согласованной стратегии реагирования. Дополнительным ударом по российской позиции стало подтверждение госсекретарем США Марко Рубио отсутствия каких-либо письменных договоренностей по итогам американо-российского саммита на Аляске, который Москва ранее пыталась использовать как аргумент в переговорах.

В ISW считают, что сейчас Кремль намеренно преуменьшает значение последних решений США, рассчитывая сохранить возможность будущих переговоров с Вашингтоном и добиться уступок со стороны Украины и ее союзников.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-9-2026/
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