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У Кремлі почали говорити про «війну»: у Києві побачили тривожний сигнал для росіян

У Центрі протидії дезінформації вважають, що зміна риторики Москви може свідчити про підготовку нової мобілізації та посилення обмежень

11 липня 2026, 13:50
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Кравцев Сергей

Російська влада все частіше використовує формулювання, від яких раніше демонстративно відмовлялися. В Україні вважають, що така зміна риторики може бути не випадковою і свідчити про підготовку Кремля до нових рішень, пов'язаних із продовженням війни. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У Кремлі почали говорити про «війну»: у Києві побачили тривожний сигнал для росіян

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За його словами, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков дедалі частіше називає російське вторгнення в Україну "повномасштабною війною", хоча з лютого 2022 року офіційна Москва послідовно використала термін "спеціальна військова операція".

Як зазначив Коваленко, Пєсков почав наголошувати, що конфлікт "починався як СВО, а потім перетворився на війну". На думку глави ЦПД, подібні заяви є частиною інформаційної підготовки російського суспільства до можливих непопулярних рішень з боку Кремля.

Зокрема Андрій Коваленко не виключає, що вже восени російське керівництво може оголосити нову хвилю мобілізації. Крім того, він допускає запровадження додаткових обмежень для громадян Росії, включаючи можливу заборону на виїзд чоловіків за межі країни.

"Якщо люди не хочуть опинитися під новою мобілізацією, їм варто замислитись про виїзд уже зараз", — наголосив керівник Центру протидії дезінформації.

За його словами, російське керівництво продовжує шукати способи заповнити втрати армії, а зміна офіційної термінології може стати одним із елементів підготовки громадської думки до подальшої ескалації війни. При цьому офіційних заяв Кремля про нову мобілізацію поки що не було, проте українська сторона рекомендує уважно стежити за змінами у публічній риториці російської влади.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кремль готовий припинити вогонь в Україні: у Путіна виставили умову.




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Джерело: https://t.me/akovalenko1989/10966
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