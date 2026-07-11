В Кремле начали говорить о «войне»: в Киеве увидели тревожный сигнал для россиян

Российские власти все чаще используют формулировки, от которых ранее демонстративно отказывались. В Украине считают, что такая смена риторики может быть не случайной и свидетельствовать о подготовке Кремля к новым решениям, связанным с продолжением войны. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Кремль. Фото: из открытых источников

По его словам, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков все чаще называет российское вторжение в Украину "полномасштабной войной", хотя с февраля 2022 года официальная Москва последовательно использовала термин "специальная военная операция".

Как отметил Коваленко, Песков начал подчеркивать, что конфликт "начинался как СВО, а затем превратился в войну". По мнению главы ЦПД, подобные заявления являются частью информационной подготовки российского общества к возможным непопулярным решениям со стороны Кремля.

В частности, Андрей Коваленко не исключает, что уже осенью российское руководство может объявить новую волну мобилизации. Кроме того, он допускает введение дополнительных ограничений для граждан России, включая возможный запрет на выезд мужчин за пределы страны.

"Если люди не хотят оказаться под новой мобилизацией, им стоит задуматься о выезде уже сейчас", — подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации.

По его словам, российское руководство продолжает искать способы восполнить потери армии, а изменение официальной терминологии может стать одним из элементов подготовки общественного мнения к дальнейшей эскалации войны. При этом официальных заявлений Кремля о новой мобилизации пока не было, однако украинская сторона рекомендует внимательно следить за изменениями в публичной риторике российских властей.

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